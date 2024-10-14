Сексолог назвал способ оживить сексуальные отношения

Сексолог, психотерапевт Кейтлин Кантор рассказала, что партнеры часто теряют интерес к сексу со временем, и с годами интимная близость становится чрезвычайно редкой. В авторской колонке для Psychology Today эксперт назвала способ оживить сексуальную жизнь.

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По словам Кантор, к ней часто обращаются пары, которые в начале романа занимаются сексом по несколько раз в неделю, а несколько лет спустя — лишь раз в несколько месяцев. Однако сексолог заверила, что исправить эту ситуацию можно.

Кантор объяснила, что все пары в тот или иной момент переживают несоответствие сексуальных желаний.

«Нельзя ожидать, что два человека с разными жизнями, мозгами и телами всегда будут в настроении в одно и то же время. Некоторые пары находятся на одной волне большую часть времени, но и у них бывают периоды, когда один человек хочет заниматься сексом чаще, чем другой. Это не проблема. Проблемы возникают, когда партнеры не знают, что различия в желаниях — это нормально», — отметила специалистка.

Сексолог добавила, что сексуальное желание может либо возникать спонтанно, либо быть ответом на ласки партнера. Кантор также порекомендовала людям, которые испытывают желание вторым способом, возбуждать желание фантазиями, чтением эротики или поцелуями.

Ранее сексолог Лорен Френч предложила несколько доступных способов оживить прелюдию. Главная рекомендация Френч — как можно дольше избегать прикосновения к половым органам во время предварительных ласк. Вместо этого она предложила ласкать уши, шею, бедра, живот и другие эрогенные зоны партнера.