Психолог назвал главную опасность порнографии для мужчин

Порнография создает иллюзию того, что у человека может быть обилие разных половых партнеров без особых усилий, рассказал NEWS.ru психолог Павел Фельдман. По его словам, порнофилия «кастрирует мужчину в психологическом плане».

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«У мужчины не успевает накопиться достаточно сил, воли и мотивации для реальных знакомств, он опустошен. Из-за постоянного визуального разнообразия и той идеализации и гипертрофированности, [которые свойственны порнографии], секс в реальной жизни становится не так интересен, появляется сравнение партнерш с моделями, и нет этого постоянного разнообразия», — добавил Фельдман.

Эксперт отметил, что у мужчины, не привыкшего к большей чувствительности, которая происходит во время секса, «все заканчивается очень быстро». Фельдман напомнил, что к порнографии часто прибегают мужчины, которых не устраивают их отношения и секс в них. Вместо порнографии психолог рекомендует обратиться к сексологу или семейному психологу и начать изучать этот вопрос и решать проблему.

«У мужчины могут появиться еще большие комплексы из-за страха не оправдать ожидания партнерши — синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Он постоянно видит образы мужчин, которым не соответствует. Но это не так, в порно участвуют профессионалы, в том числе на препаратах, у них больше опыта, чем у людей в обычной жизни», — рассказал Фельдман.

По его словам, попытки повторить сцены из порнографии в реальной жизни, как правило, выглядят глупо и нелепо, что также отталкивает противоположный пол. Фельдман подытожил, что «лучше вернуться к реальной жизни и перестать запираться в этом вакууме иллюзий».

Ранее Фельдман также отмечал, что уровень тестостерона у мужчин поднимают устрицы, шпинат, имбирь и гранат. По его словам, употреблять в пищу также стоит жирную рыбу. При этом алкоголь и кофе, по его словам, способствуют снижению уровня гормона. Фельдман напомнил, что негативное влияние также оказывают сахар, трансжиры, соевые и переработанные продукты.