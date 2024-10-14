Почему люди верят в суеверия

Когда в жизни начинается черная полоса, нередко причину видят в сглазе или того хуже порче. По словам психотерапевта Сергея Мартынова, такая установка называется самовнушением или самосбывающимся пророчеством.

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Об этом врач рассказал в разговоре с РИАМО.

Помимо того, что человеку психологически тяжело жить с мыслью, что кто-то желает ему зла, суеверие несет другую опасность, отметил психотерапевт. В случае с болезнями вера в то, что народные целители могут снять порчу, и здоровье восстановится, может отвлечь от похода к врачу.

В результате больной теряет время, когда болезнь еще можно победить.

Мартынов рассказал о важном психосоматическом феномене, который присутствует у каждого человека. Это внутренняя картина болезни (ВКБ) — представление о своем заболевании, которая в равной степени может отражать реальное состояние организма или, наоборот, наполняться магическими идеями. От ВКБ зависит, поможет лечение или состояние станет хуже.

Еще один эффект суеверий – уверенность человека в том, что с ним что-то не так, например, он болен. В результате он внушает себе эту мысль, начинает увядать.

«Эффективным способом борьбы с таким состоянием является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку различать реальность и адекватно реагировать на нее», — рассказал психотерапевт.

По словам врача, многое в жизни зависит от мыслей. Если человек верит в дружбу, он сможет построить светлые отношения, если же он уверен, что дружбы нет, он даже не попытается сблизиться с кем-то и останется одинок.

Поэтому проблема может заключаться как в недостаточном внимании к своему состоянию, так и в чрезмерной фиксации на несуществующих симптомах, рассказал мартынов, подчеркнув, что любое состояние важно адекватно расценивать.

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