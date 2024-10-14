Неожиданные фобии, о которых вы могли не знать

При появлении объекта фобии у человека возникает целый ряд физиологических реакций — дрожь, учащенное сердцебиение, одышка, повышение артериального давления.

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Иррациональный, неконтролируемый страх перед определенными объектами или ситуациями — это фобия, явление, знакомое, к сожалению, многим людям. Согласно статистике, подобными навязчивыми страхами страдает около 10% населения, чаще всего женщин.

Несмотря на то, что фобии в той или иной степени присущи практически каждому человеку, некоторые из них выглядят действительно необычно и вызывают удивление. Так, помимо классических страхов, таких как боязнь замкнутых пространств, высоты или насекомых, существуют и куда более экзотические виды фобий.

Специалисты отмечают, что при столкновении с объектом своего иррационального страха у людей, страдающих фобиями, возникают выраженные физиологические реакции: дрожь, одышка, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления. Последствия такой беспричинной паники, в свою очередь, могут быть крайне серьезными: вплоть до социальной изоляции и даже попыток суицида.

Специалисты приводят несколько примеров весьма необычных фобий:

Пеладофобия — боязнь находиться рядом с лысыми людьми из-за страха самому потерять волосы;

Брумотактилофобия — панический ужас перед перемешанной на одной тарелке разной пищей. Люди с такой фобией предпочитают употреблять еду из посуды с четко разграниченными отделениями;

Тараксакумфобия — необъяснимый страх перед одуванчиками и другими родственными им растениями. Больные испытывают непреодолимую неприязнь при виде желтых цветов.

Также специалисты упоминают о такой новейшей фобии, как номофобия — боязнь остаться без мобильного телефона и, следовательно, возможности постоянно быть на связи, проверять социальные сети и оставаться в курсе последних новостей.

Помимо этих весьма необычных примеров, встречаются и более распространенные, но от этого не менее серьезные фобии. Например, коулрофобия (боязнь клоунов) или овофобия (страх перед яйцами).

По словам экспертов, избавиться от фобий непросто, но вполне возможно. В первую очередь необходимо разобраться в тревожных мыслях, предшествующих панике, и научиться более адекватно оценивать реальность, избавляясь от склонности к преувеличению.

Если же фобия носит ярко выраженный патологический характер, здесь уже не обойтись без помощи квалифицированных специалистов — психотерапевтов. Иногда требуется также и медикаментозное лечение.

Главное, не пытаться игнорировать проблему и избегать ситуаций, вызывающих страх. Это лишь усугубит состояние и приведет к ограничению жизни человека. Только системная работа по преодолению фобии может вернуть полноценность существования.

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