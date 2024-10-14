Психолог объяснил, почему люди верят в слухи об излучении от вышек

Люди верят в слухи о том, что сотовые вышки вызывают опасные болезни, так как такая информация быстро распространяется через сарафанное радио, рассказал 360.ru психолог Александр Кичаев. По его словам, веру в неподтвержденную информацию, которая может представлять угрозу жизни, называют эффектом массового психоза.

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«Чем проще идея, тем быстрее расходится. Эксперты часто умничают, приводят какие-то данные. А тут тебе близкий знакомый говорит, что сотовые вышки — это опасно, потому что у меня есть знакомая, которая жила рядом с вышкой, и теперь у нее рак», — объяснил специалист.

Психолог отметил, что такие слухи распространяются быстрее, чем эксперты успевают что-либо объяснить. Также у людей доверие к экспертам ниже, чем к человеку, с которым у них тесное общение.

Слухи могут распространять авторитетные люди, которые пользуются этим в своих интересов, добавил Кичаев. Например, если вбросить информацию об опасных вышках, можно добиться переселения людей с определенной территории.

«Бороться с такими сообщениями нужно при помощи уточнения информации и критического мышления. Попросить фамилию знакомой, которой поставили страшный диагноз после жизни рядом с вышкой», — подытожил эксперт.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил устанавливать небольшие вышки связи на территории храмов, а не на домах. Он предположил, что таким образом получится снизить недовольство граждан, а также привлечь дополнительные средства для восстановления церквей.