Психолог предостерегла от чрезмерного терпения в отношениях

Партнёры должны прощать друг друга, но не переходить границы.

Это чревато изменами и «взглядами на сторону», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анна Девятка.

«Терпение — звучит ужасно, а на самом деле, любые отношения строятся на терпении. Мы должны прощать друг друга и относиться терпеливо к недостаткам друг друга, если хотим быть в отношениях. Это норма. Другой вопрос — когда люди перетерпливают. И когда им невыносимо находиться рядом друг с другом. Тогда начинаются взгляды на сторону, начинаются измены».

Много конфликтующие в отношениях люди расстаются тяжелее, добавила специалист.

«Люди чем больше конфликтуют, тем больше они вкладывают энергии в отношения, и им кажется, что они побуждают партнёра через такие конфликты меняться. И потом сложно расстаться. Потому что уже много энергии вложено. И кажется, вот он пойдёт к другой или к другому. «А я в него столько вложила, он так изменился, потенциал уже у человека есть, жалко отдавать кому-то ещё».

Ранее общественник предложил отправлять к психологам россиян, приближающихся к 5-летию брака. Нередко на этом этапе в отношениях пары возникают кризисы. Конфликты в семье стоит предотвращать, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.