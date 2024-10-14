Кто наиболее подвержен осенней хандре и как справиться с ее проявлениями

Психолог Дарья Якуба поделилась информацией о том, кто чаще всего подвержен осенней хандре, которую можно рассматривать как лёгкую форму сезонного депрессивного расстройства, сообщает издание «Вести Подмосковья».

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Согласно её мнению, наибольшую предрасположенность к этому состоянию имеют люди, уже страдающие депрессией, биполярным аффективным расстройством или склонные к расстройствам настроения.

Основными причинами осенней хандры, по мнению специалиста, являются изменения температуры, колебания атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света.

Эти факторы оказывают влияние на снижение уровня серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за ощущение радости и благополучия.

Для тех, кто сталкивается с осенней подавленностью, очень важна поддержка близких и забота о себе. Дарья Якуба рекомендует выделять время на приятные занятия, такие как прогулки, посещение массажа, бассейна, чтение книг или прослушивание музыки.

Кроме того, специалист подчеркивает необходимость следить за качеством сна и питания. Она советует не бояться делиться своими эмоциями с родными и просить у них помощи, так как тёплая поддержка, улыбки и объятия могут помочь справиться с плохим настроением.

Если же в течение двух недель состояние не улучшается, важно обратиться к профессиональному психологу для получения квалифицированной помощи.