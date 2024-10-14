Слишком много обнимашек и другие способы испортить сексуальную жизнь

Вроде бы вы любите друг друга, как и раньше — но с сексом все хуже и хуже, его становится все меньше и меньше. Это довольно печально, когда вроде все как бы и хотят, но не могут — причем даже непонятно, по какой причине. А причин, на самом деле — множество, и вот самые главные, по мнению ученых и сексолога со стажем работы 13 лет Ольги Василенко.

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В вашей спальне слишком грязно

Исследования показывают, что беспорядок убивает либидо. Если по вашей комнате валяются грязные носки (покажите это мужу, срочно!), это может вызвать стресс, что не лучшим образом сказывается на сексуальной жизни. Вот вам еще одна причина не лениться и убирать все вовремя. И, конечно, то, что всем давно известно, но все об этом дружно забывают (или банально забивают на это) — никаких компьютеров в спальне, никаких рабочих бумаг и всего такого.

Вы слишком много обнимаетесь

«Да, как бы странно это ни звучало. Помните, у молодых мам есть синдром „затроганности“? Вот это ровно то же самое. Давайте себе шанс соскучиться друг по другу — в том числе, тактильно», — предлагает Ольга.

Включите в ваше общение язык тела без прикосновений, пусть это будет неприкрытый флирт словами или жаркие признания глазами. Это заводит, поверьте.

Вы не проявляете инициативу

Существует бесконечное множество способов приглашения к сексу — от едва заметного прикосновения к бедру до намекающей шутки.

«Но люди редко напрямую говорят друг другу, что конкретно их возбуждает больше всего. И в итоге не понимают друг друга, даже если оба на самом деле хотят секса. Приглашайте менее прозрачно, это всегда полезно», — советует сексолог.

Ваш питомец мешает

Очень сложно сосредоточиться на всех этих телодвижениях и ахах, если около вас радостно прыгает собака размером с теленка. И если кот молча сидит рядом и обвинительно смотрит тяжелым неморгающим взглядом, тоже сразу все опадает. В общем, выставляйте их всех за дверь. Без-жа-лост-но.

Вы слишком много тренируетесь

У людей, которые занимаются длительными и изнурительными тренировками, либидо в среднем ниже, чем у тех, у кого легкие и умеренные нагрузки. Так что обязательно давайте себе время на восстановление и не берите на себя слишком много. Во всех смыслах.

Вы ждете секса после ужина

И это неправильно, ведь сложнее возбудиться и достичь оргазма, когда кровоток направляется к пищеварительной системе, а не к гениталиям. Занимайтесь сексом, когда у вас высокий уровень энергии, например, утром или днем. Или ждите те самые три часа после ужина (кстати, ужинать пораньше и для фигуры куда как полезно),

У вас высокое кровяное давление

Оно может ограничивать приток крови к половым органам, а еще привести к недостатку смазки, чувствительности и затруднить оргазм. Для мужчин это усложняет возникновение и поддержание эрекции. Снижайте кровяное давление, придерживаясь здоровой, сбалансированной диеты и употребляя меньше соли.