51-летняя женщина завела любовника и рассказала, как изменилась ее жизнь

51-летняя женщина по имени Джорджия рассказала, что, устав от брака, завела любовника, после чего ее жизнь сильно изменилась. Ее историю опубликовало издание Metro.

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Женщина объяснила, что решила зарегистрироваться на сайте знакомств, потому что они с мужем уже давно жили как соседи и не занимались сексом. Джорджия хотела найти секс-партнера, чтобы заполнить пустоту в душе, однако в итоге любовник кардинально изменил ее жизнь.

По словам женщины, она снова почувствовала себя желанной, начала правильно питаться, ходить в спортзал, отказалась от алкоголя и стала увереннее.

«Роман открыл мне глаза на то, чего мне не хватает, и дал мне смелость сосредоточиться на собственном комфорте. Речь идет не только о сексе — речь идет о чувстве, что тебя ценят и понимают. Я не жалею об этом», — заявила Джорджия.

Секс-эксперт Джессика Леони, комментируя эту историю, отметила, что такие ситуации не единичны.

«Многие пользователи сайтов знакомств заводят романы, чтобы найти счастье. К тому же роман может помочь в личностном росте, самопознании и даже исцелении. В некоторых случаях романы на стороне действительно спасают жизни», — прокомментировала специалистка.

Ранее сексолог Джастин Лехмиллер рассказал о главных сексуальных проблемах людей моложе 27 лет. По его словам, мужчины и женщины, рожденные после 1997 года, занимаются сексом реже, чем представители предыдущих поколений.