Психолог отнесла соблюдение диет к насильственному поведению

Не стоит заниматься «самонаказанием».

Важно видеть разницу между дисциплиной и умышленным причинением себе физического вреда.

Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

«Какое насилие в отношении себя мы обычно применяем? Это аскезы, диеты, гиперконтроль в свою сторону, самонаказание вплоть до бессознательного: когда мы что-то расчёсываем, вырываем, случайно бьёмся. В отношении себя не должно быть никакого насилия. Строгость и насилие — это разные вещи. Строгим в отношении себя вы можете быть: тщательно выбирать свою пищевую тарелку, тщательно выбирать продукты, экологичные для своего ритма, возраста и стиля жизни. А насилие — это я не буду завтракать и обедать, а только ужинать пророщенной гречкой. Взяла аскезу непонятно зачем, непонятно на что, просто модно».

Ранее психолог рассказала, почему некоторые мужчины бьют женщин. В ряде случаев агрессоры не могут «победить в споре», это толкает их на насилие. Терпеть подобное поведение нельзя.