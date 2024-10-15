Фабрика "Сокол" опровергла данные об отравлении их зефиром

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности, компания-производитель после проверки Роспотребнадзора будет подавать в суд с требованием опровержения информации. Об этом ТАСС заявил коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис.

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Ранее X5 Group сообщила, что торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира с мальтитным сиропом на фоне публикаций о жалобах покупателей на данную продукцию. При этом в пресс-службе уточнили, что у них нет ни одного обращения по поводу зефира "Жизель" на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи.

"В настоящий момент мы готовим иск о признании опубликованных сведений, порочащих репутацию фабрики, не соответствующими действительности. Будем требовать опубликования опровержения. Также в настоящий момент готовим расчет размера ущерба от распространения недостоверных сведений для взыскания с соответствующих недобросовестных СМИ", - сказал Шамис.

По его словам, к ним на фабрику также не поступало ни одной официальной жалобы, тем не менее назначена проверка Роспотребнадзора, а продукция удалена с полок всех федеральных торговых сетей.

"Ни об одном обращении к врачу из-за употребления этого зефира нам не известно. Жалобы на вздутие живота и диарею, да, единичные они есть. Но вот самого этого случая массового отравления не существует. В связи с этим по завершении проверки Роспотребнадзором будем обращаться в суд с иском", - сказал собеседник агентства.

Жалобы единичны

Коммерческий директор рассказал, что они выпускают зефир по этой рецептуре с 2018 года, продукция представлена во всех федеральных и многих региональных сетях.

"В основном, более 90% жалоб связаны с нарушением нормы потребления этой продукции, которая написана на упаковке. Просто известно, что все заменители сахара могут вызывать вздутие живота и в некоторых случаях диарею. Есть покупатели, у которых есть, как и на другие продукты, непереносимость на заменители сахара", - пояснил он, добавив, что с учетом общего объема продаж такие жалобы можно назвать единичными.

"Надеемся, что Роспотребнадзор как можно быстрее завершит проверку, и продукт опять появится на полках. Люди, может быть, будут больше обращать внимание на рекомендуемые дозы потребления", - сказал Шамис.

По его словам, поскольку в этом зефире нет добавленного сахара, он низкокалорийный. "Возможно, люди, которые следят за своим питанием, считают калории, полагают, что его можно употребить больше, чем обычного зефира. Иногда это с этим связано", - заключил он.