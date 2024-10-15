Психиатр: спонтанные траты — не признак шопоголизма

Доцент, доктор медицинских наук Андрей Шмилович, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий РНИМУ имени Н.И. Пирогова, выразил мнение, что люди, совершающие спонтанные покупки, не страдают шопоголизмом, а поступают так в силу обычной импульсивности.

Большая часть онлайн-покупок бесполезных вещей среди всех возрастных групп не имеет под собой какой-либо психопатологической основы. Это следствие импульсивности и желание сэкономить собственные силы и время и не ходить по магазинам, объяснил он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

По его словам, шопоголизм — это серьёзное расстройство психики, встречающееся не так часто.

Обычно бесконтрольные траты могут быть связаны с рядом различных обстоятельств, отметил психиатр.

«От самых простых банальных невротических переживаний до каких-либо уже серьёзных психопатологических расстройств, маниакальных состояний, бредовых расстройств, расстройств сознания и чего-то ещё в структуре тех или иных заболеваний», — констатировал Шмилович.

Исследование, проведённое ранее, показало, что 34% россиян пожалели о тратах, сделанных минувшим летом в интернет-магазинах.