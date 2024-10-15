Как влюбить в себя человека? Семь психологических приемов

Встретить вторую половинку бывает непросто. Иногда ради этого приходится проявлять смекалку и идти на хитрости. MIR24.TV спросил у психологов, можно ли влюбить в себя другого человека и какие методы помогают вызывать симпатию у окружающих.

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Смотрите х/ф «Влюблен по собственному желанию» 16 октября в 22:30 и 18 октября в 19:30 на телеканале «МИР».

Почему возникает чувство влюбленности?

Влюбленность – сложное чувство, которое трудно объяснить однозначно. Как отмечает психолог Владимир Гуляев, существуют различные теории и гипотезы, пытающиеся объяснить механизмы возникновения этого чувства. Одна из наиболее распространенных теорий утверждает, что влюбленность связана с химическими процессами в мозге.

«Когда мы встречаем кого-то, кто нам нравится, наши тела начинают производить определенные гормоны, такие как дофамин, серотонин и окситоцин, – поясняет специалист. – Эти гормоны создают ощущение счастья, удовлетворения и привязанности. Дофамин стимулирует наше желание повторного контакта с объектом влюбленности, серотонин способствует чувству радости и удовлетворенности, а окситоцин усиливает чувство близости и доверия».

Другая теория связывает влюбленность с эволюционной психологией, продолжает эксперт. Согласно этой теории, люди влюбляются потому, что это помогает им выбрать подходящего партнера для продолжения рода.

«Влюбленность заставляет нас чувствовать сильное влечение к определенному человеку, который может обеспечить нам хорошие гены для потомства. Кроме того, влюбленность способствует укреплению пары, что увеличивает шансы на успешное воспитание детей», – говорит Владимир Гуляев.

Также, по словам психолога, существует теория социального научения, согласно которой влюбленность формируется под влиянием социума. «Мы учимся тому, как нужно вести себя в романтических отношениях, наблюдая за поведением окружающих нас людей. Мы также усваиваем культурные нормы и стереотипы, которые могут влиять на наши представления о том, что такое любовь и каким образом она должна проявляться», – комментирует он.

Таким образом, влюбленность – это комплексное чувство, которое зависит от множества факторов, включая биологические, социальные и культурные аспекты, делает вывод психолог. Каждый человек испытывает влюбленность по-разному, и нет единого объяснения, почему и как она возникает.

Можно ли заставить человека влюбиться?

По мнению эксперта цифрового психоанализа, практикующего специалиста Ольги Шипило, чувство влюбленности – не то же самое, что любовь. Во втором случае речь идет о сложном и многокомпонентном чувстве, при котором влюбленность – лишь первый этап. И на этом первом, эмоциональном, этапе человека легко обмануть и запутать.

«Можно казаться тем, кто подходит под конкретные параметры. Но! Это не принесет в дальнейшем счастья ни тому, кто подстраивается, ни тому, кому дали ложную картинку. Тогда спрашивается, зачем это делать? Человек не может долго быть другим, носить маску, и в итоге эта несостыковка будет проявлена. Дальше – слезы, расставание. Это ли было целью?! Если вы будете пытаться казаться не тем, кем вы являетесь на самом деле, пытаясь влюбить в себя, вы просто потеряетесь сами», – объясняет спикер.

Как отмечает клинический психолог, психотерапевт Ксения Савельева, многие люди имеют травмы, что делает их восприимчивыми к манипулятивным техникам. Использование таких методов неэтично, предупреждает специалист. Манипуляции для «влюбления» включают ложь, игру на чувствах, контроль над информацией, шантаж, игнорирование или пренебрежение, технику «ближе-дальше» и газлайтинг, перечисляет эксперт.

«Принудить здорового и эмоционально устойчивого человека влюбиться невозможно, это субъективный процесс, зависящий от взаимной симпатии, общих интересов и ценностей. Психологические приемы могут создать положительное впечатление, но не гарантируют любви», – уверена Ксения Савельева.

Психологические приемы

Повысить свои шансы на симпатию можно, если быть искренним, открытым к своему партнеру, проявлять интерес к тому, чем он увлекается, а также предлагать свою помощь в трудной ситуации. Об этом говорит психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич. Он перечислил конкретные шаги, помогающие расположить к себе человека:

Искренняя и широкая улыбка. Можно относится к такому совету скептически, но уже давно доказано, что улыбка – самый верный способ завоевать расположение любого человека. Данный феномен обусловлен тем, что в дикой природе приматы используют улыбку для того, чтобы показать незнакомцу, что они не несут угрозы, демонстрируя открытость и дружелюбие. Абсолютно так же это работает и с людьми, многие даже не осознают этого, ведь данный инстинкт заложен в людях природой. Наряду с широкой улыбкой располагает и жест открытых ладоней, показывающий, что человек рад общаться с собеседником. Использовать имя. Для того, чтобы расположить к себе собеседника, первым делом стоит узнать его имя, а потом повторить его несколько раз в процессе разговора. Такой психологический трюк работает фантастическим образом именно потому, что одно из самых приятных слов, которое нравится людям, – их собственное имя. Меньше говорить, больше слушать. Психически в каждом человеке заложено желание говорить о себе, игнорируя проблемы других людей. И если целью является завоевать доверие и симпатию человека − следует потакать его желанию высказаться и слушать так, будто он рассказывает нечто невероятное. Эффект еще больше усилится, если во время разговора постоянно смотреть человеку в глаза. Такой совет кажется банальным, но стоит несколько раз его опробовать, и в его эффективности не останется сомнений. Задавать верные вопросы. Чтобы вызвать у человека доверие, следует вывести его на разговор, однако как это сделать? Ответ прост: чем сложнее и интересней вопросы, тем дольше и более развернуто человек будет отвечать. Универсальной фразой для начала любого вопроса будет «расскажите мне...», ведь такая формулировка заставляет детально рассказывать, вдаваясь в подробности. А чем больше человек повествует о себе и своей жизни, тем больше доверяет собеседнику. Уместные комплименты. Комплимент − очень сильный рычаг на пути к хорошим отношениям с людьми. Но стоит помнить: не все комплименты производят хорошее впечатление, иные же могут оттолкнуть человека. В данном случае очень важно научиться видеть хорошее в любом человеке, будь то стиль одежды или красивая улыбка. В ответ на, казалось бы, незначительные комплименты, у человека моментально поднимается настроение и повышается самооценка, а отношение к собеседнику улучшается. Похожие жесты. Самую большую любовь человек испытывает к самому себе поэтому чтобы понравиться человеку, нужно стать похожим на него. В процессе разговора важно принимать практически такую же позу, как у человека, повторять его жесты, а лица собеседников всегда должны находиться на одинаковом уровне. Если собеседник встал, то лучше встать вслед за ним − разговор на одинаковом уровне позволяет вести диалог на равных. Искать точки соприкосновения. Во время общения желательно находить объединяющие с собеседником темы. Это могут быть одинаковые увлечения, любимые домашние животные, фильмы, страны, которые посетили. Чем больше точек соприкосновения обнаружится, тем быстрее можно получить расположение человека, так как психологически у него закрепляется ассоциация «родственная душа».