Психолог составил брачный чек-лист для мужчин

Психолог Кузьмин назвал 5 важных качеств для мужчин перед вступлением в брак . Статистика разводов в России удручает: на 10 браков приходится 7 разводов. Это значит, что любая новая семья с вероятностью 70% распадётся. И хотя опросы показывают, что одна из основных причин развода — проблемы с деньгами и жильём, есть и другие причины. Психолог Денис Кузьмин рассказал «Секрету фирмы», что должен знать и уметь мужчина, чтобы его брак попал в те самые 30% крепких семей.

1. Эмоциональный интеллект

Кузьмин поставил этот навык на первое место. Он уверен, что мужчина должен разбираться в своих чувствах и уметь о них говорить.

«Мужчина должен понимать свои эмоции, знать, что вызывает его переживания, и уметь говорить об этом. Проявляя уязвимость, то есть говоря обо всех эмоциях, не только позитивных, стать по-настоящему сильным. Это залог счастливых долгосрочных отношений», — Денис Кузьмин, психолог.

Важная часть эмоционального интеллекта — умение сопереживать. Нужно научиться ставить себя на место жены, но при этом понимать, что её эмоции — это только её эмоции, отметил специалист.

2. Умение доверительно общаться

Открытое общение — ключ к крепким отношениям. Кузьмин посоветовал освоить метод доверительного, ненасильственного общения для обсуждения сложных тем.

Для формирования доверия, считает психолог, нужно не так много — внимательно слушать женщину, показывая свой интерес к её жизни, не оценивать и не учить.

«Ненасильственное общение состоит из 4 этапов: вы описываете ситуацию, потом свои чувства, что вам важно сейчас, и в конце предлагаете, как можно решить проблему», — добавил он.

3. Стрессоустойчивость

Брак — дело нелёгкое, уверен психолог. Умение справляться с трудностями крайне важно, ведь женщины ожидают от мужа выдержки и готовности принимать решения под давлением обстоятельств.

Но как научиться справляться со стрессом? Кузьмин посоветовал разобраться в его причинах.

«Изучите мысли, которые запускают сильный стресс. Скорее всего, они искажают восприятие ситуации. Значительно снизить его можно, изменив своё отношение. А ещё добавьте 40 минут физической активности в день — это тоже поможет», — Денис Кузьмин, психолог.

4. Ответственность

По словам психолога, зрелый брак строится на партнёрстве, где каждый стремится к укреплению семьи, а не удовлетворению личных потребностей.

Он уверен, что многих конфликтов можно избежать, если научиться планировать свой бюджет. Разумно тратить деньги помогают не какие-то специальные знания, а умение понимать чувства другого человека и общаться с ним.

«В этом случае покупки — это не пластырь для снижения тревожности и закрытия детских травм, а инструмент достижения благополучия и реализации мечт», — объяснил Кузьмин.

5. Внутренний стержень и готовность к компромиссам

В браке иногда придётся уступать в интересах семьи. Психолог напомнил мудрость:

«Выбирая быть правым, закрываешь дверь счастью».

В то же время терять себя в попытках угодить женщине нельзя — для этого нужен внутренний стержень.

«Отношения требуют гибкости. При этом женщины быстро теряют интерес к мужчинам, которые во всем им потакают, полностью отказываясь от своих интересов и ценностей. Будущий муж должен уметь находить баланс между своим развитием, хобби и просьбами жены», — Дениис Кузьмин, психолог.

Как уже говорилось, в браке важно доверие. Но крепких семей не так много, поэтому некоторые люди решают себя обезопасить на случай развода и делёжки имущества. Они заключают брачный договор. Зачем его заключать и как правильно составить — узнайте здесь.