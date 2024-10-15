Четыре способа для увеличения сексуального влечения вашего партнера

Многие женщины уверены, что мужчине не нужно много времени и сил, чтобы добиться максимального возбуждения. В реальности сексуальный интерес партнера необходимо поддерживать постоянно. Как не допустить, чтобы ваш мужчина к вам «перегорел», мы спросили у сексолога Ларисы Кольцевой.

Афродизиаки действительно работают

К дополнительным средствам стимуляции органов чувств некоторые люди относятся скептически. И все же, по словам нашего эксперта, определенные продукты действительно хорошо работают в сторону повышения либидо. Лариса:

«К стимулирующим сексуальный интерес продуктам мы относим шоколад, устрицы, арбуз и сельдерей. Они являются природными афродизиаками, пусть и не такими сильными, как аптечные средства».

К слову, если мы говорим о женщинах, на прекрасный пол лучшего всего действуют сладкие десерты, например, шоколад или мороженое. Мужчинам на заметку!

Женское белье

Как бы мужчины не отнекивались, практически каждому из них тяжело устоять перед видом женщины в красивом нижнем белье. Известный факт — мужчины в большинстве случаев визуалы, сексуального возбуждения они могут достигнуть буквально с первого взгляда на соблазнительную женщину. Лариса:

«С возрастом мужчине для качественного возбуждения понадобится больше физической стимуляции, и все же не исключайте визуальные триггеры из сексуальной прелюдии».

Многое зависит от индивидуальных предпочтений мужчин, поэтому для стопроцентного эффекта обязательно выясните, что нравится конкретно вашему партнеру.

Больше дерзости

Нет лучшего способа максимально завести мужчину и заставить его постоянно думать о вас в том самом смысле, чем намекать ему на близость в самый, кажется, неподходящий для этого момент. Если вы планируете интим в конкретный день, начните подготовку партнера заранее. Сексолог рекомендует не стесняться в выражениях и отправлять мужчине сообщения и графический контент интимного характера, допустим, в то время, пока он на работе или занимается совершенно посторонними делами. Будьте уверены, к вечеру он буквально сойдет с ума, ожидая встречи.

Делитесь фантазиями

Качественный секс и эмоциональная привязанность — важные составляющие здоровых отношений. Отличной профилактикой измен специалисты называют доверительное общение между партнерами. Не бойтесь признаться мужчине в своих сексуальных фантазиях. Мужчин невероятно заводят уверенные в себе женщины, которые не боятся открыто говорить о своих предпочтениях, кроме того, когда вы прямо говорите, чего хотите в постели, мужчина постепенно также начинает открываться и делится с вами своими желаниями. Если мужчина понимает, что вы готовы его выслушать и поддержать его сексуальные интересы, вы станете главной женщиной в его интимной (и не только) жизни.