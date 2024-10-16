Женщина столкнулась с проявлением сильного оргазма и попросила совета

За советом к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась женщина, обеспокоенная тем, что плачет после секса с партнером. Ее письмо и объяснение эксперта опубликовало издание The Guardian.

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Автор письма призналась, что начинает плакать всякий раз, когда достигнет оргазма после интимной близости с партнером. Она подчеркнула, что из-за нахлынувших чувств не может контролировать этот процесс, но хочет понять, почему так происходит.

В ответ Коннолли заявила, что смех или слезы после секса — это явление, известное как посткоитальная дисфория. По ее словам, подобные эмоции вызваны гормонами окситоцином, дофамином и эндорфином, вырабатывающимися во время интимной близости.

«Сексуальный опыт, приносящий повышенное удовольствие, в совокупности с сильной эмоциональной связью с партнером может быть совершенно ошеломляющим. Когда он заканчивается, может возникнуть чувство утраты и грусти, поскольку ваши эмоции возвращаются в нормальное русло», — объяснила психотерапевт.

Коннолли посоветовала женщине постараться принять такую реакцию на оргазм как часть собственной сексуальности. В заключение она добавила, что в некоторых случаях слезы после полового контакта могут быть спровоцированы неоднозначными чувствами к партнеру из-за стресса и проблем в отношениях.

Ранее психотерапевт Наташа Сильверман назвала портящую сексуальную жизнь безобидную привычку. По ее словам, чрезмерная любовь одного из партнеров к объятиям и тактильному контакту может испортить интимную жизнь в паре.