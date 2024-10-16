Мужчины в 2,5 раза чаще женщин увольняются в порыве эмоций. Это выяснили аналитики сервиса SuperJob.

По данным опроса, сгоряча увольнялись 44% респондентов-мужчин и лишь 18% женщин.

При этом каждого второго увольняющегося работодатель пытался удержать, из-за чего каждое третье заявление отзывалось сотрудником. Только двое из трех недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении. Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй.