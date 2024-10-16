Количество подписчиков ничего не говорит о характере человека

Характер человека нельзя определить по количеству подписчиков, считает психолог Александра Миллер, слова которой приводит News.ru. Так эксперт отреагировала на исследования о склонности людей с небольшим количеством друзей в Сети к преступлениям.

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"Подписчиков может быть много и не факт, что они реальные. Многие создают фейковые страницы или, наоборот, не хотят афишировать, что они зарегистрированы в соцсети, но все же склонны быть в курсе событий", – объяснила она.

Также количество подписчиков зависит от того, насколько интересен выпускаемый контент, напомнила эксперт.

Между тем знакомиться в Сети часто предпочитают те, кому это сложно дается в реальной жизни: для них онлайн-дружба становится важной частью жизни, рассказала ранее психолог Юлия Танкевич.

Сегодня школьники заводят аккаунты в соцсетях уже в начальных классах. В этом возрасте их наивностью и доверчивостью легко могут воспользоваться злоумышленники, поэтому родителям важно обращать внимание на круг общения ребенка, подчеркнула эксперт.