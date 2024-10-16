Почему женщины старше 70 лет с помадой вызывают смешок

Причина ироничного отношения к ним — «нормы общественного видения».

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Считается, что такие пенсионерки «не чувствуют возраст», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.

«У нас есть нормы общественного видения. Скорее всего, если мы увидим женщину старше 70 лет с яркой помадой на губах, в мини-юбке, которая не чувствует своего возраста, у нас вызовет смешок, какие-то вопросы, сомнения в том, насколько она адекватно сама себя оценивает. У нас не принято, мы все живём в коробочке. Видим то, что нам привычно. Если что-то выбивается за рамки нам привычного, мы это будем, скорее всего, обсуждать, шушукаться и так далее. Но сейчас во всём мире тренд на женщин без возраста. В нашей стране я это вижу, когда женщина пятидесяти лет может выглядеть на 30-35. И вести себя соответственно, и одеваться. Что касается более возрастных женщин и мужчин, то в нашей стране это, скорее, не распространено. Это больше американский, европейский тренд. Если человек очень зависим — это проблема, сильная зависимость от чужого мнения. Этот возраст — самое время освободиться от этой проблемы зависимости от чужого мнения».

Ранее в Госдуме усомнились в возможностях пожилых россиян прожить на одну пенсию. Без материальной поддержки потомков существовать сложно. На оплату ЖКХ и покупку продуктов уходит много денег. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин.