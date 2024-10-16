Психолог объяснил, что такое эмоциональное заражение

Обмен микробами неизбежен, когда вы живете в тесном помещении с близкими людьми. Если вы простудились, то и они, скорее всего, простудятся, и наоборот. Но болезни — не единственное, что заразно в дружной семье или сплоченном рабочем коллективе.

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«Оказывается, чувства могут быть не менее заразны. Это явление называется "эмоциональным заражением" и затрагивает любого человека, состоящего в серьезных отношениях», — рассказывает психолог с пятнадцатилетним стажем, Марат Вахитов.

Что такое эмоциональное заражение?

Когда ваш партнер приходит домой с работы напряженным и раздраженным, ваше настроение тоже начинает меняться? А когда он звонит с хорошими новостями и вы слышите его улыбку по телефону, ваш плохой день вдруг становится немного светлее? Подобные совместные переживания являются яркими примерами эмоционального заражения. Но как его обнаружить в момент возникновения, чтобы проверить себя? Вот пять признаков для самопроверки.

Быстрая смена настроения

Если вам «то жарко, то холодно» или «то вверх, то вниз», возможно, вы испытываете эмоциональное заражение. По словам Марата, «внезапные и заметные изменения в вашем настроении, которые совпадают с эмоциями, выражаемыми другими людьми в вашем окружении — один из наиболее очевидных признаков того, что вы, возможно, перенимаете чужие чувства».

Необъяснимая эмоциональная интенсивность

В один день вы отмахиваетесь от запаха тунца на офисной кухне, а в другой — приходите в ярость от этой вони, потому что у вашего коллеги от нее болит голова. Если интенсивность ваших эмоций совпадает с эмоциями людей, находящихся рядом, это тревожный сигнал, особенно если у вас нет четких личных причин реагировать таким образом.

Перегрузка эмпатией

Одно дело — заботиться о чувствах другого человека, другое — принимать их как свои собственные в знак солидарности. Если вы заметили у себя чрезмерное чувство сопереживания или сильную эмоциональную связь с другими людьми, стоит подумать, нужна ли вам такая крепкая связь.

Быстрый эмоциональный сдвиг

Иногда, когда человек выражает свои сильные эмоции, может показаться, что он спорит о деле, а не просто выплескивает их. Если после общения с человеком, выражающим сильные чувства, вы вдруг ощутили быструю и заметную перемену в своих эмоциях, возможно, он (непреднамеренно) склонил вас на свою сторону.

Чувство истощения или прилива энергии

Эмоциональные «вирусы» могут проявляться быстро и интенсивно. Поэтому, если вы испытываете внезапную усталость или повышенную энергию, совпадающую с эмоциональной атмосферой вашего окружения, обратите внимание на этот сдвиг.

Как заражение эмоциями влияет на наше здоровье

Как и сами чувства, заражение ими может быть положительными или отрицательными и, если мы им позволим, могут соответствующим образом повлиять на наше психическое и физическое здоровье. С точки зрения психики, эмоциональные «вирусы» затрудняют идентификацию и отделение своих эмоций от эмоций окружающих нас людей.

С одной стороны, если эти эмоции положительные, вы можете ощутить подъем настроения, снижение стресса и повышение самооценки. С другой стороны, если эти эмоции негативны, они могут привести к снижению настроения, чувству гнева и разочарования, а также к ненужному стрессу. Более того, даже давление и, например, онкологию мы можем копировать у своих близких, если будем слишком им сочувствовать и «зеркалить».

Помните о своей компании

«Положительное эмоциональное заражение может быть полезным, поэтому ищите обстановку, где царит оптимизм и конструктивный настрой», — говорит психолог.

Другими словами, если вы разговариваете по телефону с сестрой, чувствуя прилив сил и энергии, отвечайте на ее звонки. Если же вы разговариваете по телефону с тетей, чувствуя себя напряженной и раздраженной, ничего страшного — время от времени переходите в режим текстового общения.

Следите за потреблением контента

Это касается как того, что вы смотрите и читаете, так и того, что/кого вы допускаете в свои социальные сети. Эмоции могут быть очень заразными в интернете. Если определенный контент или дискуссии постоянно вызывают негативные эмоции, подумайте о том, чтобы уменьшить их воздействие.