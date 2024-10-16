Психолог объяснил, почему мужчины склонны к эмоциональным увольнениям

Несмотря на широко распространенное мнение о том, что женщины более эмоциональные создания, статистика показывает, что мужчины в 2,5 раза чаще увольняются с работы в порыве эмоций. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему сильный пол более склонен к эмоциональным увольнениям.

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По ее словам, для мужской психики более свойственны конкретные действия в порыве эмоций.

«Например, для мужчины более свойственно реагировать агрессивно на какие-то опасные маневры со стороны других участников движения во время вождения автомобиля. Такие жесты, когда мужчина бьет со всего размаху по клаксону, может выругаться и даже что-то крикнуть в окно, происходят, потому что стиль агрессивных действий в состоянии эмоционального аффекта свойственен именно мужской половине человечества. Подобное поведение мужчин не означает, что они скрытые истерички», — считает психолог.

С другой стороны, женщины реже увольняются, потому что, несмотря на дефицит кадров на российском рынке труда, они всегда находятся в более уязвимом положении, особенно при наличии у них детей, заметила эксперт.

«У многих женщин с детьми есть обоснованный страх по поводу того, что они не смогут быстро найти новое рабочее место, на котором начальство будет лояльно относиться к их больничным с ребенком. Также женщины боятся, что им не разрешат уходить с новой работы чуть раньше, чтобы забрать детей из детского сада. Поэтому они более склонны продумывать последствия в долгосрочной основе», — объяснила Алексеева.

Кроме того, как подчеркнула психолог, специфика воспитания заставляет женщин быть более терпеливыми и не поддаваться порыву «уволиться на эмоциях».

«Как бы сейчас не просвещали женщин в сфере психологии, в нашей культуре и в воспитании есть свойственная женщине позиция: она должна терпеть. Многие привыкли слышать: "Будь умнее, потерпи, в другом месте будет точно также". Такие разговоры, которые очень часто проводят с девочками с детского возраста, приводят к тому, что взрослая женщина становится "терпилой" на работе. Поэтому она готова терпеть и откладывать важные и решительные действия на неопределенный срок», — добавила собеседница «ВМ».

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала «ВМ», как женщине грамотно сочетать жизненные роли и успешно балансировать между ними. По ее словам, женщина может все успевать и быть хорошей мамой, женой, строить успешную карьеру и не забывать о себе, если будет в гармонии с самой собой и своим внутренним миром. Эксперт отметила: если женщина сталкивается с трудностями в определенных сферах своей жизни, то нужно уметь просить помощи у близких и обращаться к психологу.