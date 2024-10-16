Как добиться согласия в большой семье

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов считает, что для семей, где несколько поколений живут вместе, важно уметь решать разногласия через диалог и компромиссы. Об этом он рассказал РИАМО.

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Человеку необходимо открыто выражать свои мысли и чувства, чтобы донести свою позицию, утверждает эксперт. Он подчеркивает, что корректное и уважительное общение укрепляет семейные узы.

Хакимов также рекомендует разделение обязанностей в семье и вовлечение ребенка в выполнение посильных обязанностей, что способствует его дисциплине и самостоятельности.