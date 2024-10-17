Психолог поделилась техникой работы над личными недостатками

Для этого необходимо составить таблицу со своими сильными и слабыми сторонами.

Из всего списка следует выделить пункты, на которые возможно повлиять, и сделать их своей «зоной роста», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Можем ли мы что-то исправить? Как делается такое упражнение. Человек садится, выписывает все свои достоинства и недостатки. В одну табличку заносятся все качества, которыми я горжусь и признаю своими достижениями и достоинствами. Во вторую табличку выписываются все качества, которыми я не горжусь в себе и которые я хотел бы исправить. Далее методом исключения и анализа смотрит вместе с психологом, на что человек может повлиять. На рост он повлиять не может, на косоглазие, заикание повлиять может. На цвет и длину волос повлиять может, а на размер ноги нет. Со своими недостатками здорово было бы знакомиться, то есть выводить из бессознательного в осознанное, и тогда с ними можно совершенно точно что-то сделать. Если на недостатки смотреть таким образом, что мы можем экологично и комфортно для себя корректировать, но очень настойчиво, системно и целеустремлённо, то это зона роста».

Ранее психолог указала на неумение россиян гордиться собственными достижениями. Это обусловлено характером воспитания. Стоит «вырабатывать» навык восхищения собой.