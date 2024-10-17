Как выбрать психотерапевта

Есть несколько основных направлений в психотерапии: психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, клиническая психология, клиент-центрированная психотерапия, системная семейная психотерапия, гештальт-терапия, психологическое консультирование, арт-терапия. С одними и теми же клиентскими запросами можно работать в разных направлениях, используя разные методы. Как понять, что выбранное направление оптимально?

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Рассказала на форуме «Здравоохранения Сибири – 2024» главный внештатный специалист психотерапевт МЗ НСО, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Ирина Климова.

Психиатр назвала факторы, которые стоит учесть при выборе «своего» направления психотерапии.

Первое – тип проблемы. Определенные ситуации могут лучше решаться с помощью определенных методов. Например, если человек страдает от конкретных фобий (боязнь высоты, полетов на самолете и т.д.), когнитивно-поведенческая терапия может стать более эффективной, чем психоанализ.

Второе – личностные особенности. Если человеку свойственны логическое мышление и анализ, вероятнее, что комфортнее ему будет с КПТ-терапевтом. Если ему нравится погружаться в свой внутренний мир, исследовать глубинные причины проблем – ближе ему может быть психоанализ или гуманистическая терапия.

Третье – взаимодействие с терапевтом. Это один из ключевых факторов успешной психотерапии. Не нужно бояться задавать вопросы о методах работы, опыте, образовании специалиста. Во время сеанса важно ощущать комфорт и безопасность.

Четвертое – цели. Стоит подумать – чего хочется достичь в ходе психотерапии? Если нужны быстрые результаты в решении конкретной проблемы – помогут когнитивно-поведенческие методы. Если есть планы на долгосрочную работу над собой, глубинное познание себя – можно предпочесть гуманистические направления.

Пятое – опыт. Пробовать можно разные варианты. Иногда только так можно понять, какой подход ближе. Многие люди проходят чрез несколько терапевтических методик, прежде чем находят «своего» специалиста.

Задуматься о смене специалиста или направления стоит, если после нескольких месяцев терапии нет никаких изменений; если методы вызывают дискомфорт и со специалистом неуютно; если возникает понимание, что терапия не совпадает с собственными целями и ценностями.