Иногда обстоятельства могут разлучить пару. Далеко не все понимают, как им теперь выстраивать коммуникацию и есть ли шанс на счастливое продолжение. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Маргариты Алексеевой, как сохранить отношения на расстоянии.

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Как пережить вынужденное расставание

По словам эксперта, если паре предстоят отношения на расстоянии из-за работы или жизненных обстоятельств, то сперва нужно обсудить планы, перспективы и то, как каждый из партнеров представляет себе развитие ситуации.

«Вы удивитесь, но для кого-то это автоматически добавляет элемент "свободы" в общении с другими людьми. И договориться об общем видении ситуации стоит до начала этого самого расставания», — сказала она.

Специалист отметила, что нужно обязательно строить планы на будущее и дальнейшую перспективу. А также важно иметь четкое понимание целей разлуки и ее временные рамки.

«Чем точнее будут озвучены детали, тем меньше будет тревожный фон. Тревога все равно будет, но вашему мозгу и психике будет проще справляться с конкретной информацией», — рассказала Алексеева.

Психолог посоветовала придумать ритуалы для общения, которые позволят сохранить эмоциональную связь, нежность и заботу друг о друге, даже если влюбленных разделяют тысячи километров.

«Придумайте ваши ритуалы для общения, например, утром и вечером желать друг другу доброго утра и сладких снов, разговор по видеосвязи перед сном, фото обеда или все, что убудет вас сближать. Чем больше ритуалов и рутины, тем больше спокойствия и состояния, когда "все понятно, что происходит"», — считает собеседница «ВМ».

Важно помнить, что чем крепче у вас были отношения до расставания, тем проще вам будет его пережить. Когда в отношениях все просто и понятно, больше вероятность того, что вы справитесь с этим испытанием, уверена эксперт.

Стоит ли заводить отношения на расстоянии

Если бы можно было действовать только из расчета и логики, то как минимум не существовало бы столько фильмов, сериалов и песен о превратностях любви, считает психолог:

«Я советую обо всем договориться "на берегу" и не надеяться на то, что человек думает точно, как вы, и мечтает о том же самом. То, что называется "вымышленными договоренностями", часто становится неприятным сюрпризом».

Не самый простой в исполнении, особенно когда вы в состоянии влюбленности, совет: обозначить, до какого момента вам будет комфортно в таких отношениях. У кого какие планы в принципе на свадьбу, детей и «жили долго и счастливо». Тогда будет проще понимать, стоит ли действительно начинать отношения на расстоянии, сказала эксперт.