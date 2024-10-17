Психолог объяснил, почему люди выбирают свободные отношения

До сих пор многие уверены, что свободные отношения — признак современности и максимальной продвинутости в любовных вопросах. В реальности подобный формат отношений может привести к серьезным проблемам, о чем нам и рассказала психолог-консультант Анна Неги.

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Что такое свободные отношения

Под этим термином подразумевают формат отношений, когда оба в паре или один из партнеров заявляют о своем намерении жить с данным человеком, делить с ним/ней быт, но при этом допускать иные близкие отношения с другими партнерами. Если нет общего быта и обязательств — это просто краткосрочные романы.

Анна:

«Как правило, в таких отношениях кому-то все-таки больно. Там нет справедливости».

Даже если мы возьмем модную ныне тему «полиамории» (или этичной немоногамии, подразумевающей наличие нескольких партнеров у кого-то или обоих участников пары, но при полном согласии всех сторон) там тоже все не так просто.

Психолог поясняет, что, как правило, полиамор один. Люди не так часто находят друг друга по этим критериям, а значит, будет соглашаться на полиаморию (а чаще всего — подавлять себя, терпеть, страдать) партнера другая сторона, которая рассчитывала изначально на парные отношения. У новых участников этих «свободных отношений» вероятно тоже есть партнеры, и не факт, что они полиаморны.

Добиться понимания от всех участников отношений невозможно

И даже если оба в паре согласны на полиаморию (и никому якобы не больно), то не факт, что те другие, с кем у них завяжутся отношения, будут с ними солидарны. Анна:

«Более того, чаще случается что если партнер уговорил свою половину на такую форму отношений, а та возьми да и тоже "пустись во все тяжкие" — первый партнер (чаще мужчина) начинает страдать и предъявлять претензии».

Какие психологические травмы приводят к свободным отношениям

Установка «Я непривлекательный»

Часто подобная уверенность в собственной неинтересности происходит из детства, когда родители из добрых побуждений делали все, чтобы ребенок не зазнался. Во взрослом возрасте такой человек никогда не выбирает себя, будь то профессиональная или личная сфера жизни. Свободные отношения без обязательств — идеальный формат для подобной травмы.

Избегание

Человек может в принципе заявлять, что ему не нужны отношения. Многие воспринимают такой подход как уверенность в себе и полную независимость. На самом деле, речь идет о тревожном типе личности, которого близость вгоняет в самый настоящий ужас. Как правило, такие люди растут в семье с тревожными родителями, внушающими, что все проблемы идут от сближения.

Страх предательства

Любые неудачные отношения оставляют след. Однако кто-то предпочитает прорабатывать проблему и идти дальше, но некоторые люди вовсе отказываются от отношений или же выбирают формат свободных отношений, где нет вероятности, что тебя бросят, ведь тебе ничего не обещали, как и ты не давал клятв, а значит, и реального разрыва никак не может случиться.