«Синдром хорошей девочки»: что это такое и как от него избавиться

Женщины часто жертвуют своими желаниями ради других, чтобы заслужить похвалу, оправдать ожидания и быть максимально идеальной. Такой тип поведения называется «синдромом хорошей девочки». И он мешает жить полной жизнью. Как понять, что вы подавляете свои настоящие потребности и чувства, принять их и установить здоровые границы, WomanHit рассказала Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

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Откуда берется «синдром хорошей девочки»

Довольно часто проблема встречается у девушек и женщин, которые в детстве недополучили одобрения и внимания родителей. Синдром также может возникнуть из-за особенностей семейного уклада, перенятых стереотипов или полученных психологических травм. Кадрия:

«Если в детстве по этим причинам не сформировалось базовое доверие к миру, ребенок не может ощутить безопасность своего существования — а это основа для дальнейшего формирования личности».

Со временем девочка взрослеет, но неосознанно тянет за собой во взрослую жизнь эти негативные установки. Она просто не способна стать «плохой», потому что воспринимает этот мир как тот маленький ребенок, который не получил поддержку и очень боится отвержения.

По словам нашего эксперта, взрослые женщины с этим синдромом не умеют жить своей жизнью, они готовы отдать всю себя ради других. И в результате растрачивают свой ресурс, после чего наступает апатия и неудовлетворенность.

Как избавиться от «синдрома хорошей девочки»

Общих рекомендаций, чтобы избавиться от проблемы, нет, поскольку каждая женщина — индивидуальна, и проявляется этот синдром по-разному. Если женщина все же решилась на изменения, ей нужно настроиться на длительную работу над собой, поскольку проблема формировалась много лет и чтобы от нее избавиться, придется постараться. Вот какие советы дает Кадрия:

Распределяем роли

«Каждый из нас в течение всей жизни играет разные роли: ребенка, родителя, взрослого. В каждой есть теневые и светлые стороны, но их все нужно понимать и принимать: и бунтующего подростка, и рассудительного взрослого, и любое другое проявление своего внутреннего "Я". При анализе старайтесь держать нейтралитет, не осуждать себя и не уничижать», — рассказывает наш эксперт.

Зная свои роли, нужно правильно их применять. Если вы директор, то с персоналом нужно вести себя с позиции взрослого, здесь не может быть дружбы и панибратских отношений. Со своими детьми вы — родитель и так далее. Важно помнить, что внутренний ребенок дает творчество и эмоции, яркость жизни, но он мешает в вопросах, где необходимо что-то серьезно решать.

Учимся контролировать чувства

Чтобы управлять эмоциями, нужно уметь их распознавать. Для женщины чувства — неотъемлемая часть жизни, они наполняют, окрыляют, но они же и могут завести на «кривую дорожку». Психолог:

«Важно учиться точно понимать, что вас вдохновляет, а что опустошает, а это невозможно сделать без контакта со своим внутренним миром».

Нормализуем коммуникацию

Очень часто женщины с «синдромом хорошей девочки» как будто чувствуют личную ответственность за настроение и эмоции других, поэтому стараются проявлять себя как можно лучше: уступать, идти на компромиссы в ущерб себе. Кадрия:

«Так происходит, потому что внутренний взрослый вдруг уступает место тому испуганному малышу, который боится не угодить и быть отвергнутым. Прекращайте нести ответственность за других и их ожидания! В норме человек занимается собой, своей жизнью и своими делами, точно зная, чего он хочет и как этого достичь. Устанавливайте границы, поясняйте людям, как с вами можно общаться, а как нельзя, наводите порядок в отношениях».

Прорабатываем детские установки

Важно вспомнить, что вы — не та маленькая девочка, которая во всем зависела от взрослых. Вы выросли, и новые условия жизни нуждаются в других паттернах поведения.