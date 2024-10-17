Психолог поддержал использование нейросетей в решении семейных конфликтов

Нейросети для решения семейных конфликтов являются хорошей альтернативой полноценной терапии, считает психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что это современные реалии, поэтому странно ими не пользоваться. По ее словам, использование нейросетей для разрешения ссор поможет найти точки соприкосновения.

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«‎Если новые технологии — это наши современные реалии, то почему бы ими не пользоваться. А то, что нейросеть помогает разрешить конфликт, так это только плюс. Людям не нужно идти к семейному психологу, а достаточно поговорить с нейросетью и найти какие-то общие точки пересечения. Не у всех есть средства на терапию», — пояснила Миллер.

Она предположила, что скоро нейросети смогут составить полноценную конкуренцию терапии. По словам специалиста, это будущее уже не за горами. Комментируя рассказ молодого человека, в соцсетях пожаловавшегося на свою возлюбленную за использование нейросетей во время конфликтов, Миллер заявила, что тот конкурирует со своей партнершей.

«‎Это, видимо, конкретная пара, где парень в силу своих определенных комплексов говорит, что она выигрывает. То есть он конкурирует со своей девушкой. Дело в парне, ему нужно в терапию, это да. Это красной нитью проходит по всему вопросу», — заключила психолог.

Ранее в соцсетях молодой человек пожаловался на свою девушку, которая во время ссор обращается за помощью к ChatGPT. По его словам, после этого у возлюбленной всегда есть четко сформулированный аргумент. Он уточнил, что, когда высказывает свое недовольство, нейросеть обвиняет его в неуверенности и недостаточном эмоциональном ресурсе.

Психолог Екатерина Корендясева до этого рассказала, что, прежде чем извиняться перед женщиной, мужчине следует четко сформулировать, за что он просит прощения. Специалист подчеркнула, что важно подумать о произошедшей ситуации и попытаться понять чувства возлюбленной.