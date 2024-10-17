Психолог дал советы, как научиться выражать чувства

Чувства важны, потому что напрямую влияют на мысли и решения человека. Однако зачастую выразить их бывает очень непросто. В День нежности вместе с экспертом разбираемся, почему так происходит и как это можно исправить.

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Стыд, вина и неуверенность

Возможность реагировать на окружающий мир и события в нем устойчиво связана с чувствами. Поэтому если человеку трудно их понимать, качество его жизни ухудшается, рассказал Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения Денис Хакимов.

"Здоровая эмоциональность – залог комфортного существования с собой и другими людьми. Игнорирование или избегание этой темы всегда имеет последствия", - Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения.

Существует несколько причин, которые объясняют неумение работать с чувствами, отметил психолог. Прежде всего, это может быть связано с детством и особенностями воспитания. По его словам, речь идет о случаях, когда переживания ребенка обесценивались, признавались неважными, наигранными, пустяковыми.

"Возникает вопрос: если то, что я ощущаю, глупо, то зачем это замечать и учиться с этим работать?" – пояснил Хакимов.

Страх проговорить то, что на душе, также характерен для неуверенных в себе людей. Зачастую они не понимают сами себя, поскольку воспринимают эмоциональную сферу как источник конфликтов и дискомфорта, подчеркнул эксперт.

Наконец чувства становятся недоступны из-за самоограничений. Несмотря на то что контролировать свои реакции важно в целом, у всего есть предел. Хакимов подчеркнул, что, постоянно сдерживая себя, рано или поздно человек все равно не выдержит и начнет испытывать пассивную агрессию, общее недовольство собой и окружающими, а также вину и стыд.

Понимание и помощь

Разобраться в своих чувствах означает понять свои потребности и желания, отметил психолог. Для того чтобы сделать это, нужно перестать отодвигать себя на второй план в угоду другим.

"Будет проще, если проговаривать собственные переживания, вести дневник, начать заниматься творчеством и спортом. Это поможет держать в норме эмоциональное состояние и чувствовать себя лучше", - Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения.

Такие практики крайне полезны, поскольку позволяют выявлять основу чувств, считает эксперт. Определив, чем вызвана та или иная реакция, можно осознать ее и впоследствии выработать конструктивный ответ на раздражитель.

Не менее важно помнить, что эмоции не делятся на "черные" и "белые". Невозможно всегда находиться в хорошем настроении, напомнил Хакимов. Жизнь непредсказуема и богата как позитивными, так и негативными событиями, а потому значение имеет только то, как человек справляется с ними.

Кроме того, на пути самопознания также эффективно научиться понимать не только себя, но и других.

"Наше восприятие работает таким образом, что чувства окружающих мы можем воспринимать через проецирование на свой опыт", – пояснил психолог.

Однако справляться с чувствами самостоятельно часто бывает нелегко. И в случае если сделать это не получается, нужен взгляд со стороны, подчеркнул Хакимов. Притом если друзья и родственники могут лишь поддержать, профессиональный психолог поможет осознать ранее подавленные переживания и найти в себе внутренние ресурсы, заключил он.