Психологи поделились эффективными методами борьбы со стрессом

Стресс — это неотъемлемая часть жизни, но его негативное влияние можно минимизировать. Психологи назвали самые эффективные способы самостоятельного противодействия этой напасти.

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Специалисты советуют в первую очередь следовать простым и проверенным методам: включить в рацион свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, авокадо, семена чиа, темный шоколад, шпинат и миндаль. Не менее важно отказаться от фастфуда и продуктов с высоким гликемическим индексом.

Снять напряжение и улучшить настроение также помогут аэробика, йога, тренировки с отягощениями, медитации и дыхательные гимнастики.

Следует чаще раздвигать шторы и находиться на солнце — его свет способствует выработке витамина D, который снижает уровень стресса. Также психологи рекомендуют высыпаться, чтобы организм отдохнул, передают «Аргументы недели».

Помимо этого, необходимо ограничить употребление алкоголя и сигарет и времяпрепровождение с телефоном: ему стоит предпочитать другие занятия, например, — настольные игры и чтение книг.

В то же время клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что заморозки, сокращение светового дня, пасмурная погода — все это оказывает влияние на наше ментальное здоровье. Осенью многие чувствуют усталость и упадок сил, а некоторые сталкиваются с депрессивными состояниями.