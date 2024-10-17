Что такое газлайтинг и почему от него чаще страдают мужчины

Согласно последним исследованиям, мужчины чаще женщин становятся жертвами газлайтинга. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, эксперта по кинетике и женской самооценке Евгении Ивановой, почему мужчины чаще женщин подвергаются таким манипуляциям.

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Что такое газлайтинг

По ее словам, газлайтинг — это форма психологического манипулирования, при которой агрессор стремится заставить жертву усомниться в собственном восприятии реальности.

«В 1940 году вышел британский психологический триллер Gaslight, где по сюжету муж пытался свести свою жену с ума, помогая ей усомниться в ее собственных ощущениях. Именно от названия этого фильма и произошел термин, обозначающий определенную форму психологического насилия», — рассказала она.

Эксперт отметила, что на первый взгляд, распознать газлайтинг достаточно сложно. Но если проанализировать поведение партнера, то некоторые моменты должны насторожить.

«Один из признаков газлайтинга — когда партнер постоянно отрицает сказанное или сделанное ранее, обвиняет в чрезмерной чувствительности или истеричности, искажает факты или перекладывает вину. Жертва часто начинает чувствовать себя сбитой с толку, неуверенной и неадекватной», — сообщила Иванова.

Почему от газлайтинга чаще страдают мужчины

По ее мнению, в нашем обществе принято считать женщин более склонными к вербальным и эмоциональным методам манипуляции, тогда как мужчины могут чаще использовать физические или более прямолинейные формы давления. Но это не всегда так.

«Газлайтинг как манипуляция одинаково может использоваться людьми любого пола. Однако если женщины говорят об этом открыто, мужчины чаще замалчивают или не понимают, что ими манипулируют», — объяснила собеседница «ВМ».

Как рассказала психолог, мужчины чаще подвергаются газлайтингу и не могут его распознать из-за особенностей гендерного воспитания.

«У мужчин в процессе их взросления в формате гендерной идентичности намного меньше коннекта с чувствами эмоциями. Они привыкли, что мужчины не плачут, не жалуются и терпят, стиснув зубы. Можно сказать, что у них стигматизирована возможность соприкасаться со своими чувствами и эмоциями. Поэтому когда начинаются манипуляции в их адрес и поднимается ощущение небезопасности, растерянности, недоверия, дискомфорта и агрессии, мужчины не обращают на это внимание. Они более рациональны, из-за этого игнорируют свои чувства, пытаясь как-то объяснить поведение партнера: "Возможно, мне показалось, я заработался или действительно сделал что-то не так". То есть вместо того, чтобы довериться себе и своим внутренним ощущениям, они ищут ответ на вопрос, в чем их ошибка», — уверена эксперт.

Кроме того, у мужчин нет комьюнити как такового. Они более изолированы от социума в вопросах обсуждения личных взаимоотношений. Для женщин легитимизированы сообщества, встречи с подругами, поход к психологу, где они могут получить поддержку и психологическую разгрузку. А у мужчин зачастую такое не принято, добавила эксперт:

«Мужчины могут обсудить между собой крутящий момент у нового китайского автомобиля или лучшего подрядчика для постройки дачи, но никак не чувства, эмоции и переживания. Им бывает сложно признаться в том, что над ними доминирует женщина, что они сомневаются в своих поступках и ощущениях. Это лишает возможности обсудить происходящее и услышать стороннее мнение. По факту они остаются один на один с манипулятором и не могут увидеть объективной реальности».

Также психолог дополнила, что в современном мире идет тренд на сильных женщин, которые хотят доминировать, хотят быть уверены, что их не бросят. Они часто выбирают слабых мужчин, которыми легко манипулировать.

«Пока эти женщины строят карьеру, у них есть дома такой вот "карманный мужчина". Они стремятся к этому подавлению уверенности жертвы в самой себе. Для мужчин это чревато искажениями реальности, а в тяжелых формах газлайтинга это может доходить до потери самоидентичности собственного "Я", тяжелых форм депрессии и даже ПТСР», — предупредила Иванова.

Как распознать газлайтинг

По мнению психолога, чтобы распознать газлайтинг в отношениях, необходимо внимательно оценивать взаимодействие с партнером.

«Если вы часто чувствуете себя виноватым без причины, замечаете, что второй человек отрицает очевидные события, или вы все больше зависите от его интерпретации происходящего, это может быть сигналом к тому, чтобы дистанцироваться и проверить свои ощущения. Например, обсудить ситуацию с близким человеком, которому вы доверяете или обратиться за профессиональной помощью», — сказала она.

Газлайтинг — это серьезная проблема, которая может быть разрушительной как для мужчин, так и для женщин. Осознание и понимание этой формы манипуляции — первый шаг к восстановлению личной независимости и эмоционального благополучия в отношениях, заключила эксперт.