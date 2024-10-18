Врач назвал пять способов борьбы с осенней хандрой

Психиатр Мещерякова: для борьбы с осенней хандрой нужно «зеркалить» радость. С приходом холодов и слякоти у многих россиян появляются упаднические настроения. Терпеть это до весны не хочется, да и не нужно — у специалистов есть несколько способов, как можно справиться с такой хандрой. И для них даже не потребуются какие-либо серьёзные траты.

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Как бороться с осенней хандрой

Психиатр Александра Мещерякова рассказала, что тусклая осень не вызывает депрессию, но она может спровоцировать её, если человек и без того находился на грани. Как отмотать назад и поднять себе настроение?

Раньше ложиться спать (так будет вырабатываться больше мелатонина, необходимого для гормона радости — серотонина); Чередовать расслабление и активность (например, после упражнений можно принять ванну); «Зеркалить» радость (нужно встать у зеркала с закрытыми глазами, вспомнить счастливый момент, а затем открыть глаза и продлить ощущение счастья); Добавить дома уюта и приятных ароматов (можно что-то испечь, можно купить свечу или парфюм для дома); Планировать что-то интересное (это программирование на что-то хорошее в будущем), сообщил kp.ru.

Ещё больше лайфхаков, как не поддаться на повсеместный сплин, психолог Соболева рассказывала «Секрету» в этом материале.

Музыка для грусти

Ранее учёные выяснили, какая музыка помогает бороться с плохим настроением. Вывод исследователей удивил.