Регулярные получасовые физические нагрузки и правильное дыхание способствуют снижению тревожности, рассказала директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet («Хелснет») Елена Мазанкина.

«Во-первых, регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, что значительно улучшает общее самочувствие и помогает снять напряжение. Оптимально выделять хотя бы 30 минут в день на умеренную активность, будь то прогулка, бег или занятия спортом», — рассказала психолог.

Она подчеркнула важность контроля дыхания, поскольку простые дыхательные упражнения могут помочь успокоить нервную систему и вернуть ясность мысли.

Отмечается, что режимы сна и питания играют важную роль в сохранении не только физического здоровья, но и ментального.

Недосып, недостаток или избыток пищи вгоняют организм в состояние истощения, что запускает негативные процессы в нервной системе, отражающиеся на эмоциональном фоне, предупредила эксперт.

«Современные ИИ-сервисы могут стать полезными помощниками в этом процессе. Например, приложения для медитации, когнитивно-поведенческой терапии, а также приложения трекинга настроения способны помочь пользователю осознать свои эмоции, предложить техники расслабления и заметить закономерности в своём состоянии. Такие приложения способны предлагать корректирующие меры на основе данных, которые в них вводят», — добавила специалист, уточнив, что мобильные программы оказывают только вспомогательную помощь.

Кроме того, Мазанкина пояснила, что сильная непроходящая усталость, потеря интереса к любимым занятиям и трудности в контроле эмоций являются верными признаками необходимости в психологической помощи.

Помощь психолога также необходима, если у человека есть трудности в принятии решений, навязчивые мысли или проблемы со сном, сообщила Мазанкина.

По её словам, не стоит также пренебрегать психологической помощью в таких ситуациях, как утрата близкого, развод или смена работы.

«Поддержка специалиста зачастую оказывается крайне полезной, даже если человеку изначально казалось, что он неплохо справляется с переживанием этих событий, не даёт эмоциям захлестнуть себя и не нуждается в психологической поддержке. В долгосрочной перспективе кризисные ситуации оказывают сильное влияние на жизнь человека», — заключила она.

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