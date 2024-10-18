Как управлять своими эмоциями и избежать недоразумений

Каждый из нас испытывает множество разнообразных эмоций в течение дня. Какие-то из них осознаются, а какие-то остаются незамеченными, неясными и неосмысленными, но все они вносят весомый вклад в наше настроение. Как работать с эмоциями и как лучше понимать себя и других, рассказала «Вечерней Москве» лектор Российского общества «Знание», врач-психиатр, психотерапевт, к. м. н., руководитель Центра психотерапии доктора Читловой, специалист по тревожно-депрессивным и психосоматическим расстройствам Виктория Читлова.

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Как возникают искажения

Мы испытываем палитру эмоций, каждая из которых базируется на наших мыслях и умозаключениях — это установленный факт. Эмоции со своими индивидуальными смыслами формируют наши действия. Со стороны поступки, основанные на эмоциональных реакциях, могут считываться другими людьми неточно — с учетом уже их эмоций и лежащими в их основе индивидуальных представлений.

Из-за этого зачастую и получается неразбериха — то, что на английском языке называется более точно misunderstanding (буквально — недоразумение, недопонимание). Этот диссонанс грозит ухудшением наших отношений с другими, будь то коллега по работе, супруг или супруга или наши друзья. Искажения происходят за счет того, что мы сами не понимаем точно, из-за чего возникла наша эмоция, и плюс к этому те, с кем мы взаимодействуем, воспринимают наши реакции «со своей колокольни».

Ученые умы веками пытались объяснить природу, механизмы и структуру эмоциональных переживаний. Современные исследователи-психологи знают несравнимо больше древнегреческих философов, приписывавших эмоции душе и телу человека. Ральф Эдолфс и Дэвид Андерсон предлагают для лучшего понимания своего эмоционального состояния, а также реакций и поведения других людей систематизированный взгляд на наши чувства — пять основных свойств эмоций.

Пять свойств эмоций

Валентность

Представьте себе ситуацию, в которой у вас, скорее всего, возникнет яркая эмоция: на работе вы получили нагоняй от начальника. На повышенных тонах он отчитал вас за допущенную ошибку. Очевидно, вы испытаете обиду, возможно, раздражение или даже гнев, страх за свою должность или разочарование. Вероятно, это неполный возможный спектр, но все эмоции — негативные. Это и есть первое базовое свойство эмоций — валентность. Это деление эмоций на условные плюс или минус, которые дают нам возможность ощущать комфорт или дискомфорт, идентифицировать, в благополучии мы находимся в конкретный момент или нет.

Устойчивость

После выволочки начальником вы, скорее всего, успокоитесь не сразу — возможно, возникнет внутренний диалог, размышления или же просто неясное переживание этого негатива, который затухает не мгновенно. Это второе свойство эмоций — устойчивость, способность психики задерживаться на время в том или ином эмоциональном состоянии — так уж устроена наша нервная система.

Обобщаемость

Застряв на время в этой реакции, вы собираетесь домой — садитесь за руль машины и начинаете выезжать с парковки. Вдруг вам наперерез вылетает встречный автомобиль, водитель которого также начинает разговаривать с вами на повышенных тонах. Можно быть практически уверенным, что к вашему негативу добавятся идентичные реакции, какие были и на начальника — агрессия, обида или тревога. В данном случае мы говорим о таком свойстве эмоций, как обобщаемость: в схожих ситуациях (при похожих стимулах) мы чаще всего реагируем схожими эмоциями.

Градуальность

Эмоциональные реакции бывают разными по силе. И это может зависеть от того, что еще происходит в нашей жизни одномоментно с ситуацией, спровоцировавшей эмоцию. Если в целом мы довольны жизнью, спокойны и уверены в своей работе, то конфликт с начальником будет неприятным, но не катастрофическим переживанием. И, напротив, если мы тревожно держимся за эту работу, боимся ее потерять, то будем воспринимать подобную критику чуть ли не как смертельную угрозу. Андерсон и Эдолфс назвали это свойство градуальным характером эмоций.

Автоматизм

И наконец, авторы отметили, что эмоции носят автоматический характер, то есть возникают быстрее, чем у нас есть возможность их осознать и направить. А это означает, что сознательно учиться эмоциональной регуляции просто необходимо — и это действительно возможно.

Как научиться лучше понимать эмоции

Отслеживая свои эмоции по такой системе координат, мы учимся вообще обращать на них внимание, изучать и точнее их понимать, тем самым добавляя все больше управления в свое поведение. Пусть поначалу и будут выскакивать автоматические реакции, со временем на них появится больше управы, потому что сформируется навык.

А еще нам будет легче объяснить другим, важным для нас людям, что с нами происходит и почему мы так отреагировали на самом деле. Проще говоря, если я знаю, что сегодня у меня был сложный день на работе, состоялся неприятный конфликт с начальником и стычка на парковке, я могу спрогнозировать, что домашние неурядицы могут с большой вероятностью вывести меня из себя и стать искрой для разжигания семейной ссоры. Можно мыслить так: «Так, похоже, в таком состоянии в ближайшее время я могу автоматически реагировать негативно. Зная об этом, я постараюсь быть объективным и буду готов внимательнее отслеживать свои реакции и корректировать их в моменте, чтобы никто не пострадал».

И вы сможете остановить цепную реакцию, каскад передачи негативных эмоций, очень наглядно изображенных в знаменитом комиксе Ричарда Сарджента «Цепочка агрессии» (Anger Transference, 1954).