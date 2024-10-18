«Квадрат покоя»: как быстро перестать волноваться

Быстро побороть сильное беспокойство поможет техника дыхания «по квадрату». Об этом рассказал психолог Николай Баранов.

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«Суть техники проста: мы выполняем вдох в течение двух секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, делаем выдох на такое же время и снова задерживаем дыхание на две секунды. Таким образом, мы формируем квадрат», – объяснил специалист.

По словам психолога, уже три-четыре цикла такого упражнения принесут значительное облегчение.

Причина, по которой бывает трудно успокоиться, часто заключается в напряжении тела при котором дыхание замирает. Чтобы с этим справиться, важно начать дышать глубоко, подчеркнул эксперт.

«Обратите внимание на людей в состоянии стресса: они часто начинают задыхаться. Когда кто-то злится, его лицо краснеет от накопленных эмоций и недостатка кислорода», – отметил Баранов.

Спокойствие приходит само, когда человек глубоко дышит. Для этого, в частности, существуют пакеты искусственного дыхания, пишут «Известия».

Баранов также объяснил, что, когда речь идет о регулировании эмоций, важно понимать, что попытки их подавить приводят к напряжению.

«Глубокий вдох и выдох могут помочь временно остановить эмоции, однако полностью избежать их невозможно. Если вы чувствуете, что эмоционально напряжены, то ваша основная задача – выбрать приемлемый способ выражения своих ощущений», – заключил психолог.

Ранее психолог Сергей Мартынов рассказал, что тревога может иметь может быть продуктивной, либо непродуктивной. Продуктивная тревога связана с реальными событиями и позволяет выработать логичный план действий. Что касается непродуктивной тревоги, то она возникает по поводу маловероятных событий и действует разрушительно. Если тревога приходит все чаще, важно не позволить ей перерасти в тревожные расстройства. Нарушение сна, постоянная усталость, мышечное напряжение, чрезмерное беспокойство и снижение концентрации внимания – все это сигналы хронической тревожности и необходимости врачебной помощи.