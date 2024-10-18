Почему стоит позволить себе издавать громкие звуки во время секса

Заниматься любовью — это значит, полностью чувствовать другого человека. Ощущать его ответные движения и запах кожи, гладить волосы, видеть глазами его наслаждение и слышать все, что он говорит, бормочет или шепчет. А вот с этим часто бывает проблема — сперва мы стеснялись родителей за стенкой, потом — собственных детей или соседей, а затем просто привыкли вести себя потише.

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«Издавать громкие звуки во время интимной близости — это больше, чем просто проявление удовольствия. Это может положительно влиять на психологическое и физическое состояние, а также укреплять связь между партнерами», — утверждает сексолог с 13-летним стажем Ольга Василенко.

Давайте разберем, почему такие проявления важны и полезны.

Эмоциональная разрядка и снятие напряжения

Громкие звуки, как крик или стон, помогают высвободить накопленные эмоции и стресс. Подобно тому, как слезы приносят облегчение, звуки во время секса могут освобождать от внутренних блоков, что улучшает самочувствие.

Углубление связи с партнером

Звуки усиливают эмоциональную близость, ведь они служат прямым сигналом об удовольствии и доверии. Это помогает партнеру лучше понимать, что нравится, а что нет, и чувствовать себя более уверенно в своих действиях.

Усиление удовольствия через дыхание

Громкие звуки требуют активного дыхания, что увеличивает поступление кислорода в организм. «Это помогает улучшить кровообращение и повысить чувствительность. Техника глубокого дыхания также способствует усилению оргазма», — объясняет сексолог.

Расслабление мышц и снижение боли

Когда человек позволяет себе кричать или стонать, тело рефлекторно расслабляется, что уменьшает напряжение мышц. Это особенно полезно для женщин, так как помогает снизить дискомфорт при интимной близости.

Уверенность и свобода самовыражения

Подавление звуков может быть связано с неуверенностью в себе или страхом осуждения. Если дать себе возможность звучать свободно, это укрепляет чувство собственного достоинства и помогает избавиться от внутренних запретов. Как же преодолеть страх быть услышанным?

Если вы живете в условиях, где есть страх, что вас могут услышать соседи или другие люди, попробуйте: