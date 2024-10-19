Мышечное напряжение и апатия: как определить жертву абьюза по внешним признакам
Основательница известного маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что проживала абьюз в отношениях с Владиславом Бакальчуком. При этом за все годы совместной жизни женщине удавалось не подавать признаков психологического давления в семейных отношениях, представая перед публикой уверенной женщиной. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Алексеем Вилковым, существуют ли неочевидные признаки, выдающие жертву абьюза, которые могут насторожить близкое окружение.
По словам эксперта, когда женщина оказывается заложницей абьюзивных отношений, ее положение могут выдать только зыбкие косвенные признаки, среди которых:
- Повышенное мышечное напряжение;
- Внешняя усталость;
- Постоянное апатичное настроение;
- Гиподинамия в эмоциях;
- Депрессивное состояние.
«Если в общественном месте мы встречаем пару, где один из партнеров подвергается абьюзу, жертву можно определить по нетипичному напряжению, неестественному поведению, повышенной скованности, тревожному состоянию и стабильно сниженному настроению. Все эти косвенные признаки могут указывать на то, что человек испытывает эмоциональный дискомфорт», — сообщил Вилков.
Однако, он уточнил, что подобные внешние проявления не всегда могут быть признаком абьюзивных отношений.
«Конечно, как вариант, это может указывать на проблемные отношения с партнером, но такие же признаки могут указывать и на наличие тревожно-депрессивного расстройства или различного рода внутреннего дискомфорта, который может быть вызван разнообразными причинами», — заверил Вилков.
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