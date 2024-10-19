Как определить жертву абьюза по внешним признакам

Основательница известного маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что проживала абьюз в отношениях с Владиславом Бакальчуком. При этом за все годы совместной жизни женщине удавалось не подавать признаков психологического давления в семейных отношениях, представая перед публикой уверенной женщиной. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Алексеем Вилковым, существуют ли неочевидные признаки, выдающие жертву абьюза, которые могут насторожить близкое окружение.

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По словам эксперта, когда женщина оказывается заложницей абьюзивных отношений, ее положение могут выдать только зыбкие косвенные признаки, среди которых:

Повышенное мышечное напряжение;

Внешняя усталость;

Постоянное апатичное настроение;

Гиподинамия в эмоциях;

Депрессивное состояние.

«Если в общественном месте мы встречаем пару, где один из партнеров подвергается абьюзу, жертву можно определить по нетипичному напряжению, неестественному поведению, повышенной скованности, тревожному состоянию и стабильно сниженному настроению. Все эти косвенные признаки могут указывать на то, что человек испытывает эмоциональный дискомфорт», — сообщил Вилков.

Однако, он уточнил, что подобные внешние проявления не всегда могут быть признаком абьюзивных отношений.

«Конечно, как вариант, это может указывать на проблемные отношения с партнером, но такие же признаки могут указывать и на наличие тревожно-депрессивного расстройства или различного рода внутреннего дискомфорта, который может быть вызван разнообразными причинами», — заверил Вилков.

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