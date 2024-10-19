Психологи узнали, как флирт влияет на отношения

Считается, что если ваш партнёр стал воспринимать ваши отношения как должное, то нужно заставить его ревновать. Американские и израильские учёные выяснили, действительно ли это работает.

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Специалисты в ходе нового исследования провели три эксперимента. В них участвовали 244 жителя Израиля от 20 до 53 лет (126 женщин и 118 мужчин). В рамках первого эксперимента им нужно было представить, что незнакомый человек проявляет интерес к их партнёру без взаимности или нейтрально общается с ним.

Второй эксперимент включал использование очков виртуальной реальности. При помощи них участники перенеслись в бар, полный людей, и наблюдали, как их романтический партнёр общается с незнакомцем. Причём этот человек должен был либо общаться нейтрально, либо флиртовать.

В третьем эксперименте люди описывали эпизод из реальной жизни, когда кто-то незнакомый был заинтересован в их партнёре невзаимно или разговаривал с ним без романтического подтекста.

Выяснилось, что внимание большинства участников направлено было во всех ситуациях не на сохранение отношений, а на противостояние возможному сопернику. Это приводит со временем к тому, что связь между людьми в паре ослабевает, а не становится крепче, как принято считать.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в The Journal of Sex Research.