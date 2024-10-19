Психолог объяснил, как проговаривать семейные проблемы

Все психологи в один голос учат: для того, чтобы избавиться от семейных проблем, их нужно проговаривать. Однако как это делать, мало кто представляет. Да и вообще – во многих семьях с общением дела обстоят не лучшим образом. Как этого избежать и как супругам научиться слышать и понимать друг друга? Об этом мы побеседовали с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Услышь меня

Многие супруги жалуются, что избранник их не слышит и не понимает. Это от того, что он в принципе на это не способен или потому, что тот, кто пытается донести проблему, сам что-то не так делает?

— Здесь могут быть и тот, и другой варианты.

Бывает, что человек сам не может донести свою проблему – ему сложно говорить о своих чувствах, он чувствует себя уязвимым в этот момент, и поэтому начинает ходить вокруг да около. Ему хочется, чтобы партнёр сам догадался, в чём же проблема, и её решил.

Но чем более расплывчато вы о чём-то говорите, тем меньше вероятность, что вас услышат и поймут. Поэтому нужно говорить прямо, что именно вас беспокоит, почему беспокоит и так далее.

Но бывает и по-другому – человек говорит чётко, однозначно, прямо, но его не слышат. И этому есть две основные причины. Первая – некоторые люди, к сожалению, в принципе не способны слышать другого человека. Это люди с проблемами с эмпатией.

Им вообще сложно понять, что другой человек имеет какие-то отличные от его чувства, потребности и так далее. Такому человеку можно бесконечно говорить, что вас огорчает или обижает. Результата не будет.

Вторая причина – возможно, у партнёра просто включается психологическая защита. Это часто бывает у людей, которые росли в конфликтной обстановке, где родители часто ребёнка ругали, кричали на него, предъявляли бесконечные претензии. И поэтому любая попытка поговорить воспринимается человеком в штыки, и он начинает уходить в агрессивную защиту.

Поэтому тут важно перед тем как начать разговор, предупредить человека, что вы не собираетесь на него нападать, упрекать, ругать: «Нам просто нужно обсудить какие-то проблемы, чтобы лучше друг друга понимать и чтобы нам было комфортно друг с другом».

Гарантированные способы начать вести беседу так, чтобы вторая половина сразу же закрылась и отказалась вас слушать?

— Во-первых, начинать беседу на очень сильных эмоциях, крике или сразу начинать рыдать.

Во-вторых, начинать разговор с обвинений – «все нормальные мужья делают, а ты не можешь». Тут велика вероятность того, что человек просто включит защиту и разговор перейдёт в русло обмена взаимными претензиями.

Во-вторых, нельзя переходить на личности: «ты дурак, ты ужасный муж, ты ничего не умеешь» и всё такое. То есть, говорить надо про проблему, а не про человека.

И ещё ни в коем случае нельзя бить по каким-то слабым местам и комплексам человека. Потому что чем ближе становятся отношения, тем больше, конечно же, мы узнаём уязвимостей друг друга. И в конфликте у людей очень часто существует соблазн что-то такое припомнить. Такие вещи делать нельзя ни в коем случае.

Потому что это удары ниже пояса, и потом конфликт пройдёт, а осадочек останется. Это сразу клин недоверия вбивает в пару.

Зона отчуждения

Почему в семьях вообще существует проблема общения?

— Причина в том, что нас с детства этому не учат. Мы часто видим, как родители между собой не могут договориться, а любой конфликт выливается в скандал со взаимными обвинениями, криками, оскорблениями и так далее. И так же родители себя ведут со своими детьми. И поэтому человек выходит во взрослую жизнь вот с такой моделью, вернее, с двумя разными вариантами.

Либо мы тут пикируемся до посинения, либо замалчиваем проблемы, вообще не идём ни на какой диалог, потому что не хочется скандалов, как у родителей.

Но ведь общение – это же не только обмен претензиями. Что ещё входит в понятие супружеского общения и как его наладить? Некоторые ведь даже не представляют, что это такое.

— К сожалению, такое бывает. И здесь причины могут быть разные. Первая – это когда люди в принципе не понимают, как общаться, кроме как на какие-то бытовые сиюминутные темы. У такого человека, в принципе, все диалоги строятся по такому принципу, не только в семье.

Например, пока человек дружит, допустим, с коллегой, у них есть общие темы для разговора, связанные с работой. А потом кто-то из них увольняется, эти темы отпадают, и человеку непонятно, как продолжать дальше эту дружбу. Или подружилась, например, мама с мамой одноклассника своего ребёнка. Есть общая тема – школа. Дети школу окончили – всё, люди разошлись, дружба закончилась.

И то же самое происходит, когда в семье все темы для разговоров крутятся вокруг быта – что нам приготовить на ужин, куда нам поехать в отпуск. Часто, когда в семье есть дети, общение супругов вертится вокруг детских проблем. А когда дети вырастают и уезжают, как раз и случается кризис семейной жизни. И оказывается, что супругам и разговаривать не о чем. Вот сидят перед телевизором и молчат.

И вот здесь нужно учиться в принципе разговаривать, что-то обсуждать. Например, посмотрели сериал – и делитесь своими впечатлениями. Рассказали о происходящем на работе. Но про какие-то свои чувства по поводу происходящего, а не просто, что вот, Ирка тут из декрета вышла, а начальница в отпуск ушла.

А вторая причина, по которой у супругов не клеится общение, – это отсутствие такой привычки в семье. Вот есть подруги или друзья, которым человек и несёт свои переживания, с которыми делится своими проблемами и эмоциями. А с мужем или женой он может обсудить только то, что ребёнок двойку получил, или цены на рынке.

В этом случае нужно переносить в семью опыт общения. Это сложно. На первом этапе это может выглядеть искусственно. Но важно начинать это делать.

Если супругам не о чем разговаривать друг с другом, означает ли это, что они чужие люди и надо расставаться?

— В принципе, если супругам не о чем разговаривать друг с другом, это тревожный симптом. И надо смотреть, что с этим делать.

Бывает, что люди изначально были друг другу посторонними. А бывает, что они отдалились по каким-то причинам.

В любом случае здесь нет единственно правильного решения. Если вы понимаете, что не хотите сближаться с этим человеком, ничего ценного в отношениях с ним нет, то стоит расстаться. А если этот человек для вас важен, то стоит попробовать заново наладить с ним отношения.

Здесь важно, чтобы это желание было, конечно, с обеих сторон. Если один хочет, а другому и так нормально, то, конечно же, ничего не получится.

Как правильно разговаривать друг с другом

1. Слушать друг друга. Нужно понимать, что напротив вас другой человек со своим взглядом на ситуацию. И важно его тоже выслушать и попробовать найти какой-то компромисс, чтобы всем в этой ситуации было комфортно.

Например, муж в течение дня жене не звонит с работы. И вот она упрекает его в том, что он плохой муж и её не любит. Ей хочется высказать наболевшее и чтобы муж взял и изменился. А может быть, у него настолько сложная, серьёзная работа, что он просто не может отвлекаться.

И поэтому важно не предъявлять претензии, а объяснить, почему вам это так важно. Например, «когда ты не звонишь, я чувствую, как будто бы ты меня не любишь».

И тогда муж, возможно, объяснит, что он не может про это думать, потому что у него много проблем на работе. И дальше начинаются поиски компромисса – договариваются, что он будет звонить в обед, или что она ему будет писать, а он будет просто отвечать на её сообщения.

2. Используйте «я‑сообщения». Излагайте свои проблемы, говоря про себя, а не про другого человека. Не то, что «ты, козёл, мне не звонишь», а «мне хотелось бы, чтобы ты звонил».

3. Признавайте свои ошибки. Если партнёр говорит о том, что ему что-то не нравится в вашем поведении, и он действительно прав – вы не звоните, часто кричите, опаздываете и т.п., всё-таки важно это признать. Может, у вас есть какие-то причины на это, может быть, вы по-другому не можете. Но признать ошибку всё равно стоит.

4. Принимайте ответственность за договорённости. Если пообещали, что будете отвечать на сообщения, надо это выполнять, а не искать потом отмазки, почему вы этого не можете сделать.

5. Ищите решение проблемы, а не виноватого. Именно из-за этого часто разговоры не клеятся. Надо строить разговор изначально с установки, что с вами обоими всё в порядке, просто в отношениях существует какая-то проблема, которую нужно решить.

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