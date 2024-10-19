Психолог дал совет по борьбе со страхами

Стоит осознать причину беспокойства.

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Это поможет унять тревогу.

Важно также отследить телесные ощущения. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Что надо делать? Осознавать свои страхи, знакомиться с ними, выводить их из бессознательного. Если ваш страх в бессознательном, то вы ничего с ним не сможете делать. Он работает, а вы не понимаете, почему вам так дискомфортно, почему вы так действуете. Как только вы понимаете, что вы боитесь, начинаете это чувствовать, вы знаете, как это проявляется в теле, как это влияет на мысли и поведение, вы начинаете мириться с реальностью. И уже с этим вы можете начинать что-то делать. Эмоциональная осознанность здесь очень важна. Система маленьких шагов, выход из зоны комфорта возможен не травматичным способом через маленькие шаги, но системные. То есть ты помаленьку меняешь свою жизнь, но на регулярной основе. Ты не пытаешься включить избегание. Важно не жалеть времени на изучение вопроса, на изучение дорожной карты на пути изменений. Нужно понимать, что любой период перемен ограничен по времени. Чем быстрее вы с этими переменами смиритесь и начнёте действовать, тем быстрее вы сможете эмоционально отдохнуть. Нужно работать с взращиванием внутренних опор. Когда мы мучаемся от недостатка внутренней стабильности, то пытаемся эту стабильность компенсировать за счёт внешней среды. Получается, что любое изменение вовне сразу бьёт по внутренней уверенности».

В апреле исследователи составили рейтинг главных страхов россиян. По итогам первого квартала 2024 года в топ вошли вражеские БПЛА, коммунальные аварии и угроза терактов. К такому выводу пришли авторы доклада в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС». Результаты исследования есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Поводами для беспокойства также стали заболеваемость корью, прежде всего в учебных заведениях, и случаи менингита. Тревогу вызывали и новые штаммы коронавируса, клинические проявления которых фактически было невозможно отличить от гриппа и ОРВИ.