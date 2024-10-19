Психотерапевт высказался на тему порнографии

Люди с ограниченными возможностями просматривают подобного рода контент для снятия напряжения.

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Эротикой также могут увлекаться пары. Если женатый мужчина интересуется ей и не обращает внимания на супругу, стоит «бить тревогу».

Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась врач-психотерапевт Лариса Никитина.

«Порнография придумана не нами и не в нашем даже столетии. Картинки рисовались ещё миллионы лет назад. Для чего это всё делается? Если пара вечером смотрит эротические картинки, эротический контент, иногда даже порнографический, но это идёт на пользу паре — это один вариант. Здесь можно говорить про каждого пользователя индивидуально».

Никитина добавила, что ограничивать доступ в стране к подобному контенту нельзя, потому что он необходим некоторым категориям граждан.

«Запретить это тоже нельзя, потому что всё равно это будет. Этот вопрос в самих пользователях — для какой цели люди употребляют такой контент. Есть масса людей, которые не могут найти себе партнёршу — это люди с ограниченными возможностями в том числе. Им что делать? Им надо как-то сбрасывать напряжение. Чтобы сбросить напряжение, им надо как-то взбодриться, получить возбуждение. Есть вещи, которые мы не можем урегулировать. Это исключительный вопрос в пользовании, поэтому каждый для себя выбирает сам. Если у вас есть муж, который все вечера сидит за просмотром порно, а не идёт к вам, и ему там интереснее, то тут уже, конечно, надо бить тревогу. Это вопрос уже к системному терапевту, к парному терапевту, который будет консультировать пару — что случилось, что ушло из отношений».

Ранее в Госдуме объяснили рост популярности любовных романов у россиян. Вероятно, женщинам не хватает романтики в отношениях. В браке мужчины «не балуют» супруг, привыкнув к совместной жизни. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.