Крадет все силы: пять приемов энергетического вампира

Психолог Мария Подольская раскрыла частые фразы и действия, присущие склонным к абьюзу людям, сообщает издание Marie Claire.

© Unsplash

Иногда бывает так, что после общения с человеком появляется тревожность, портится настроение и чувствуется упадок сил. Такое может быть даже тогда, когда никакой ссоры не произошло.

Если вы замечаете подобное, то, скорее всего, наткнулись на энергетического вампира. Эти люди питаются чужими эмоциями и делают это намеренно.

Что чувствует человек после общения с энергетическим вампиром

По словам психолога, наличие трех симптомов из нижеперечисленных означает, что ваш собеседник – энергетический вампир:

Вы ощущаете резкий упадок сил;

Хотите побыть в одиночестве;

Чувствуете агрессию;

Настроение портится;

Начинает болеть голова;

Появляется перманентное ощущение простуды, озноб, слабость;

Вы раздражаетесь без повода;

Ощущается внутренняя опустошенность.

Фразы и приемы энергетического вампира

Он пытается вывести вас на конфликт

Люди, питающиеся эмоциями других, часто обидно шутят, особенно при третьих лицах. Кроме того, вампир может говорить громче обычного, стараясь задеть больные для вас темы. Он пытается цепляться к словам, провоцировать всплеск эмоций и ссору. При этом, как только вампир достигает желаемого, он внезапно успокаивается, поскольку «вытащил» из вас нужные ему эмоции.

Давление на жалость

Вампир не проявляет агрессию, а говорит печально и тихо. Он рассказывает о своих проблемах, переживаниях, описывает и преувеличивает страдания и мучения. Во время этого рассказа он буквально расцветает на глазах, как бы передавая вам весь негатив.

Скрытые манипуляции

Манипуляции являются одним из наиболее тонких способов воздействия. Этим способом пользуется те, кто знает болевые точки собеседника. То есть вампир знает, на какие моменты можно надавить, чтобы вас задеть и получить желаемое.

Чаще всего скрыто манипулируют люди из близкого круга общения, например, друзья. Энергетические вампиры не только закрывают с помощью манипуляций свои потребности, но и получают от вас дополнительную энергию.

Он слишком дотошный

К этому пункту относится чрезмерное любопытство, которые переходит все личные границы, а также неудобные вопросы. Видя недоумение собеседника, вампир может попытаться еще больше вникнуть в суть того, что ему интересно.

Такой тип поведения особенно часто встречается в связке начальник-подчиненный, когда жертва обязана отвечать.

Нетерпимость к чужому мнению

Вампир всегда делает вид, что знает лучше, как поступить в той или иной ситуации. Он может учить жизни, рассказывать, как надо или не надо делать, а также навязывать свое мнение.

Что делать, если в вашей жизни есть энергетический вампир

Психолог Подольская перечислила действия, которые защитят вас от такого человека: