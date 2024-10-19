Как написать письмо Деду Морозу и почему это полезно даже взрослым

Помните, с каким трепетом и волнением мы в детстве ждали наступления волшебной новогодней ночи? Как ждали подарков (дарили не всегда то, что хотелось, но это дело десятое), как верили в чудеса и волшебство, в торжество добра и справедливости, которыми заканчивались все сказки?

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Вы выросли, узнали, что взрослые теперь — это мы, и это вовсе не такое уж развлечение и удовольствие, как казалось в детстве. Но вера в чудо все равно осталась, хотя она и приправлена изрядной долей цинизма. Например, мы точно знаем, кто кладет под елку подарки. И это всяко не волшебный дед с белой бородой! Однако это вовсе не значит, что ничего чудесного с нами не случится — пора, например, прямо сейчас написать письмо Деду Морозу. И вот почему.

«Эта традиция кажется детской, но она может быть полезной и для взрослых. Написание письма помогает лучше понять свои желания и стимулирует положительные изменения в себе самом — а значит, и в мире тоже все станет другим, немного лучше и светлее», — утверждает психолог Радмила Бакирова со стажем работы 25 лет.

Почему конец октября подходит для написания письма Деду Морозу

Потому что, хотя никто на упряжке оленей к вам и не приедет с огромным мешком подарков, два с половиной месяца — вполне достаточный срок, чтобы обзавестись новой хорошей привычкой и расстаться со старой плохой. И крепко подумать, чего же мы, вообще говоря, хотим от жизни. Чтобы в первых днях нового года начать действовать.

Постановка целей и желаний

«Записывая мечты на бумаге, вы четче их формулируете, тем самым делая первый шаг к их исполнению. Это похоже на технику визуализации, используемую в коучинге», — объясняет Радмила.

Уменьшение стресса

Написание письма — это способ сосредоточиться на приятных моментах и отвлечься от тревог. Когда мы начинаем сознательно оживлять в памяти все хорошее, что случилось с нами за год, мы часто бываем удивлены — надо же, а год-то выдался ну очень неплохим, несмотря на все глобальные потрясения и эксцессы. И это внушает оптимизм!

Связь с внутренним ребенком

Ощущение детской радости и волшебства улучшает настроение и приносит легкость. Такой ритуал написания письма помогает почувствовать атмосферу праздника заранее, чего с вами наверняка давно не случалось, особенно если сочетать его с неспешным украшением дома и просмотром новогодних фильмов.

Как правильно написать письмо Деду Морозу

Начните с приветствия. Например: «Дорогой Дед Мороз! Хочу поделиться с тобой своими мыслями и мечтами». Или, если вы в настроении проявить креативность, пишите письмо, как будто вы обращаетесь к старому доброму старшему другу.

Выразите благодарность

Вспомните радостные события уходящего года, от души скажите себе и Вселенной (Богу, Высшему Разуму — во что вам больше нравится верить). Благодарность помогает сосредоточиться на позитиве.

Опишите свои мечты

Формулируйте желания четко и конкретно. Например, вместо: «Хочу стать счастливее» напишите: «Желаю найти работу, приносящую радость». Вместо «Хочу замуж» лучше писать «Хочу отношений, которые дадут мне возможность заботиться и любить». Пожелайте добра другим. Упомяните близких и друзей, для которых хотите хорошего.

Закончите теплыми словами

Вы же воспитанный человек? Напишите что-то неформальное и позитивное. Например: «Спасибо, Дедушка Мороз! С нетерпением жду нового года и волшебства. Я понимаю, что делать чудеса — непростая работа, я тоже попробую сотворить для себя маленькое чудо, а ты будь здоров и не болей».

Что делать с письмом после написания

Запланируйте доставку себе в будущем через специальные онлайн-сервисы — возможно, через год или два вы очень удивитесь, сколько ваших желаний сбылось, когда прочтете это письмо. Другой вариант — сожгите или закопайте в снег, символически отпуская свои желания и доверяя Вселенной.

И помните — совершенно не важно, верите ли вы в чудеса. Главное, чтобы чудеса верили в вас — тогда многие мечты становятся реальностью.