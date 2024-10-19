Психолог назвала простую технику работы над личными недостатками

Психолог Елена Соловьева рассказала о простой технике работы над личными недостатками. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она посоветовала составить таблицу с сильными и слабыми сторонами.

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В одну колонку специалистка предложила внести все качества, вызывающие гордость. Во вторую — те, которые хотелось бы исправить.

«Далее методом исключения и анализа [человек] смотрит вместе с психологом, на что может повлиять. На рост он повлиять не может, на косоглазие, заикание повлиять может. На цвет и длину волос повлиять может, и на размер ноги нет», — объяснила Соловьева.

По ее словам, недостатки следует выводить из бессознательного в осознанное, чтобы с ними можно было работать.

«Если на недостатки смотреть таким образом, что мы можем экологично и комфортно для себя корректировать, но очень настойчиво, системно и целеустремленно, то это зона роста», — заключила психолог.

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