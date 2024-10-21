Психолог: негативное мышление может усиливать депрессию

Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, что ряд факторов может усугубить течение депрессии.

Один из них — социальная изоляция, когда человек начинает избегать взаимодействия с другими людьми и погружается в одиночество, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, депрессивное состояние может усиливаться на фоне негативного мышления, чрезмерной самокритики и чувства вины — переживаний, мешающих увидеть выход из положения, отметила Яушева.

Среди физиологических факторов, которые способны ухудшить течение болезни, психолог выделила хронический стресс, некачественный или недостаточный сон, плохое питание и вредные привычки.

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