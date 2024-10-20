Специалисты объяснили, что не так с порно со спящими людьми

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух», — пошутил в начале 2024 года комик Павел Воля и почти моментально оказался в центре скандала.

Комика обвинили в том, что он романтизирует насилие. Отношение к сексу со спящими людьми было таким же легким и у одного из главных порносайтов мира Pornhub. Порногигант начал удалять такие видео только осенью 2024 года. До этого на площадке было доступно множество роликов, в которых люди либо притворялись спящими, либо действительно не отдавали себе отчета в том, что с ними происходит. Почему людей привлекает «спящее порно» и является ли такой фетиш законным, «Лента.ру» разбиралась вместе со специалистами.

Почему «спящее порно» запрещают?

Pornhub не только вычистил категорию «sleep/sleeping», но и запретил поиск по словам, обозначающим сон, даже если в роликах снимались люди, только притворяющиеся спящими или находящимися без сознания. Тем, кто хочет найти подобное, сайт выдает плашку с дисклеймером о незаконном или оскорбительном контенте.

«На нашем сайте не допускается настоящее или постановочное изображение принудительных или неосознанных сексуальных актов или использование образа человека без его согласия. Мы очень серьезно относимся к сексуальному насилию», — говорится в этом сообщении.

Ролики со спящими людьми Pornhub начал удалять еще в 2020 году после того, как Visa и Mastercard отказались работать с порталом из-за многочисленных нарушений, в частности — публикации роликов с насилием и с несовершеннолетними. С тех пор на сайте можно было публиковать только ролики, в которых артисты просыпаются или другим образом дают понять, что не спали, однако теперь и они оказались под запретом.

Сексологи и психологи соглашаются с тем, что подобные ролики действительно могут вдохновить человека на противоправные действия, однако уточняют: иногда фантазии — это просто фантазии. Так, по словам психолога Школы женского здоровья «Лелея» Виктории Иванниковой, желание вступить в половые отношения со спящим человеком, которое также называет сомнофилией, действительно считается сексуальной девиацией.

«Следует различать сексуальные фантазии человека, которые считаются неотъемлемой частью сексуальной жизни каждого, и воплощение этих фантазий в реальной жизни. Фантазии в большинстве случаев так и остаются фантазиями. Однако если хочется подобного опыта — реализовывать и вступать в половой контакт с партнером без сознания, — важно помнить, что без его согласия такой половой акт будет считаться насилием», — Виктория Иванникова, психолог.

Сексолог Олег Гулько соглашается с тем, что секс со спящим человеком — это проявление насилия.

«Видео с подобной тематикой действительно выбиваются из тренда на взаимное согласие, так как пропагандируют не совсем верную ролевую модель. Мужчина там — активная сторона, а женщина — максимально пассивная, не дающая согласия», — Олег Гулько, сексолог.

Откуда берется фетиш, связанный с желанием секса со спящим человеком?

Термин «сомнофилия» предложил использовать в 1986 году психолог и сексолог Джон Мани, причем он усматривал в этом проявление некрофилии. Как уточнил Олег Гулько, сегодня термином «сомнофилия» описывают множество различных явлений.

«Есть еще некоторые термины, уточняющие отдельные моменты этого явления. Дормафилия — желание человека, чтобы партнер вступил с ним в сексуальный контакт, пока он спит. Синдром Спящей красавицы — сексуальное возбуждение, связанное с тем, что партнерша просыпается в момент сексуального контакта. Сонный секс — когда оба партнера все еще не проснулись до конца, но вступают в сексуальное взаимодействие», — Олег Гулько, сексолог.

По словам Гулько, сомнофилия в ее различных проявлениях широко распространена как фантазия, но в реальности встречается реже, так как может иметь различные сложности в реализации. Чаще она встречается у мужчин, чем у женщин, отмечает сексолог.

Психолог Иванников уточнила, что подверженность человека сомнофилии может быть связана с различными причинами: например, эта склонность могла появиться в тот момент, когда первый опыт сексуального возбуждения был получен в детстве при виде кого-то, спящего обнаженным.

«Телесные ощущения от такой картины были настолько сильными, яркими и впечатляющими, что закрепились в качестве импринта, а потом стали частью внутренней сексуальной жизни. Также стоит помнить, что спящий человек, человек без сознания беспомощен, беззащитен и от этого безопасен с точки зрения включенности в эмоциональный контакт. Для особенно уязвимых и чувствительных к критике, стыду и обесцениванию людей это может быть преимуществом», — Виктория Иванникова, психолог.

Что такое сексомния?

Другое связанное с сексом и сном расстройство — сексомния. В этом случае человек инициирует секс или действия сексуального характера, когда спит. К примеру, о такой проблеме у мужа рассказывала австралийка Рейчел. По ее словам, с супругом такое случается как минимум раз в месяц.

Со времени они оба привыкли к этой особенности своей половой жизни и научились получать от нее удовольствие.

«Если мы оба за — кому от этого плохо?» — размышляет Рейчел, добавляя, что в шести из десяти раз такой секс получается удовлетворительным, а когда любовные игры становятся страстными, муж все-таки просыпается.

Специалисты соглашаются, что с партнером действительно можно договориться. Однако в некоторых случаях все-таки рекомендуют обращаться к врачу.

«Да, в рамках здорового сексуального поведения можно договариваться с партнером и разыгрывать сцену безвольности или отсутствия сознания, чтобы имитировать такого рода сексуальные отношения. Однако если человек понимает, что его возбуждают спящие люди, но при этом его потребность вступления в половой акт без желания и согласия второго партнера настолько сильна, что становится ведущей и ищет возможности для реализации (и тем более находит ее), без учета последствий, ему стоит обратиться к специалисту — сексологу или психиатру», — Виктория Иванникова, психолог.

Сексолог Гулько обращает внимание на то, что самостоятельные попытки коррекции поведения, скорее всего, приведут к тому, что она только усложнится.

«Это явление неоднородно. Оно может быть как формой желанной фантазии проснуться от секса, а не от будильника, так и формой с последствиями в виде уголовного преследования. В таких случаях желательно обращаться к квалифицированным специалистам -- врачу-сексологу, психиатру, психотерапевту», — Олег Гулько, сексолог.

Законно ли это в России?

Юристы, которых «Лента.ру» попросила объяснить, считается ли в России секс со спящим человеком законным, а также легально ли снимать его на камеру, отметили, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Адвокат Константин Кудряшов, член адвокатской палаты Москвы, объяснил: в случае, если видеосъемка спящего человека носит эротический характер, то сама съемка и ее публикация в интернете наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, обязательными работами длительностью до 360 часов, исправительными работами до одного года, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Если же в видео демонстрируется половой акт, а не эротика, то за это предусмотрено лишение свободы на срок от двух до шести лет, уточнил Кудряшов.

«В случае, если видеосъемка спящего человека не содержит изображения интимных мест, наказание со стороны государства снимающему видео не грозит. При этом человек, которого сняли спящим, вправе подготовить иск о компенсации морального вреда. Обычно подобные судебные дела длятся не менее полугода. Сумма взысканных средств может примерно равняться себестоимость затраченных на ведение такого судебного процесса усилий, но и желание снимать подобные видео у обидчика пропадет», — Константин Кудряшов, адвокат, член адвокатской палаты Москвы.

Юрист Мария Федотова добавила, что в Уголовном кодексе под изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

«Очевидно, что если потерпевшая спит, для совершения преступления необходимость применения насилия либо осуществления угроз его применения отсутствует по объективным причинам. При этом позицией Верховного суда Российской Федерации определено, что беспомощное состояние — это физическое или психическое состояние (например, другое психическое расстройство или бессознательное состояние), возраст или иные обстоятельства, при которых человек не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление», — объяснила она.

Федотова подчеркнула, что до 2010-х годов в действиях сексуального характера со спящим человеком обычно не усматривали состава преступления.

«В настоящее время судебная практика признает естественный физиологический сон беспомощным состоянием», — заверила юрист.

При этом адвокат Кудряшов подчеркнул:

«Сон сам по себе на практике беспомощностью не считается, только если потерпевшая не находилась в такой степени алкогольного или наркотического опьянения, которая лишала ее способности понимать происходящее. Может ли трезвая потерпевшая не проснуться от полового акта — вопрос сам по себе спорный».

По его мнению, в некоторых порнороликах со спящими людьми женщины только притворяются спящими. Юрист считает, что целью этого может быть ее защита от обвинения в незаконном изготовлении порнографии.

«Добавлю, что аналогичное объяснение имеют многочисленные новости об опубликованных эротических видео работников шоу-бизнеса, якобы утекших в сеть после взлома смартфонов. Поэтому по сути и "сонные" порновидео, и псевдовзломы телефонов имеют одну цель: привлечь к себе внимание, прославиться, как получается, но не попасть под обвинение в изготовлении порнографии», — заявил Кудряшов.

Тем, кто хочет обезопасить себя от попадания в порно в спящем виде и от его публикации в интернете, юрист рекомендует не принимать подобные истории за чистую монету.