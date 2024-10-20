Что значит быть хорошим отцом? 20 вопросов психологу

20 октября в России отмечается День отца. Это один из самых молодых праздников. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ в 2021 году. Что значит быть хорошим отцом, как построить общение с детьми и женой без скандалов, а также эффективно прививать ребенку важные навыки — эти и другие вопросы NEWS.ru задал семейному психологу Артемию Сибирскому.

Сколько времени нужно проводить с ребенком?

На первых этапах, когда ребенок только появился на свет, участие матери в его жизни имеет большее значение, чем отца. Но постепенно, особенно начиная с двух лет, папе следует наращивать общение с малышом. Это важно не потому, что нужно, а потому, что хочется. Дети очень хорошо чувствуют, заинтересован ли отец в общении с ними или делает это из-под палки.

Как понять, что ребенок гиперактивный?

По поведению ребенка можно понять, что он гиперактивный. Это заметно, если он неусидчивый, плохо концентрируется на чем-то одном, постоянно переключает фокус от одного к другому, а также не завершает начатые дела. Существует термин «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Дети в целом склонны к нему. СДВГ бывает даже у тех, кто растет в нормальных условиях и у заботливых родителей. Но к пубертатному периоду он, как правило, проходит.

Как мужчине себя вести, если у жены началась послеродовая депрессия?

Она не должна длиться более полугода-года, но у многих женщин затягивается на несколько лет. Это происходит, когда мать находится в позиции жертвы, а отец ребенка ей не помогает. Образ жизни мужчины во время беременности жены и особенно в первый год после родов очень сильно меняется. Нужно не лениться, не капризничать, а помогать супруге, быть внимательным к ней. Например, можно забирать ребенка на прогулку, чтобы у жены была возможность побыть наедине с собой, встретиться с подругами, а также заниматься спортом. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку и не думала, что осталась один на один со всеми проблемами.

Как реагировать на капризы ребенка во время кризиса трех лет?

Ребенок капризничает не для того, чтобы на него наорали. У него может быть объективная потребность, которую он пока не способен донести до родителей, либо какая-то незакрытая прихоть. Нужно вести диалог с ребенком. Но не стоит с малых лет говорить с ним как со взрослым. Нельзя забывать, что у детей мозг и его отделы еще не развились до такого состояния, как у родителей. Нужно делать скидку на то, что ребенок не может что-то объяснить или усвоить с первой попытки. Родители часто об этом забывают, поэтому нужно говорить с детьми с терпением, пониманием и уважением.

Бывшая жена «пилит», что я мало времени провожу с ребенком, но я стараюсь. Я плохой отец?

Нет. Если отец регулярно приезжает, забирает ребенка в выходные, обеспечивает его финансово, то он не плохой отец. Суть претензий со стороны экс-супруги кроется в другом. Когда люди разводятся, они меньше всего думают об интересах детей. Ссорятся два взрослых человека, никто не хочет эксплуатировать детей как инструмент влияния, но именно так и происходит. Ребенок оказывается непосредственным участником событий, и это наносит ему большие травмы.

Очень важно, чтобы мать и отец договорились друг с другом и не решали свои вопросы за счет детей. Стоит поговорить с бывшей женой. Как она хочет, чтобы отец участвовал в жизни ребенка? Это она хочет, чтобы папа уделял ему больше внимания, или самому ребенку не хватает общения?

Что делать мужчине, когда женщина чрезмерно опекает ребенка?

Гиперопека проявляется в том, что женщина старается принимать все решения за детей. Такие матери часто отказываются от нянь и помощи бабушек. Из-за этого ребенок не способен брать ответственность за свою жизнь и самостоятельно принимать решения. В этом случае мужчине стоит поговорить с женой без претензий и критики. Нужно предложить эксперимент, например не напоминать ребенку о том, чтобы он надевал шапку. Пусть чадо привыкает делать это самостоятельно.

Гиперопекающей маме рекомендуется сходить к психологу. Такие женщины «зарываются» в делах ребенка, потому что не хотят заниматься своей жизнью по каким-то причинам, возможно, необъективным и даже неосознанным. В таком случае женщине выгодна гиперопека. Она отвоевывает себе право жаловаться на то, что ей некогда заняться собой. Вот только это ее же выбор.

Часто срываюсь на ребенка, а потом виню себя. Что делать?

Во-первых, нужно учиться работать со своими эмоциями. Во-вторых, стоит обратить внимание на взаимоотношения с женой. Если у мужчины есть претензии к супруге и наоборот, если в семье не очень хороший микроклимат, то это обязательно будет сказываться на ребенке, в частности в виде крика. Родителям стоит поговорить друг с другом, обсудить все недомолвки и попытаться решить проблемы.

Как реагировать, если жена периодически срывается на ребенка и шлепает его?

Бить детей нельзя. Такое может происходить, если родитель чувствует беспомощность и отчаяние. Единственное, что мужчина может сделать в такой ситуации, — помочь жене прийти в нормальное психологическое состояние. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, не склонен срываться, истерить и ругаться. Нужно поддержать женщину, спросить, чем ей помочь, как улучшить ее состояние и что ее не устраивает. Следует поговорить о проблемах, которые есть в отношениях. Мужчины часто закрываются от этого и избегают подобных разговоров.

Дочь плохо учится, посылает к черту учителя, а младший сын это видит и может перенять такое поведение. Что делать?

Первое — нужно наладить коммуникацию со старшим ребенком. Если дочь не хочет учиться, значит, она не понимает, зачем ей это нужно. Необходимо попытаться ей объяснить. Но, возможно, ребенок просто бунтует. Такое происходит, когда он хочет сделать больно родителям, потому что ему самому больно или он обижен. Младший ребенок может перенять такую манеру поведения, потому что старшая сестра для него пример. Но главные примеры — родители.

Поведение наших детей — «копирка» нашего поведения. Если родители каждый вечер употребляют спиртное, но говорят ребенку: «Ты не пей, это плохо», он обязательно будет это делать. Дети не способны сами определить, что хорошо, а что плохо. Нужно показывать им пример.

Что эффективнее в процессе воспитания — объяснять словами или показывать пример поведением?

В процессе воспитания эффективнее показывать пример поведением. Это не подлежит обсуждению. Ребенок всегда копирует поведение родителя, а слова в одно ухо влетают, из другого вылетают. В нашем мозгу есть зеркальные нейроны, которые отвечают за копирование поведения более сильной особи. Например, когда ребенок видит новый жест, первое, что он делает, — копирует его.

В какие сферы жизни полезно погружать ребенка?

На первых этапах нужно учить ребенка коммуникации и взаимодействию с людьми. Родителям стоит показывать на своем примере, как с общаться с друзьями, родственниками, незнакомцами, как оказывать и принимать поддержку. Еще одна сфера — отношения с самим собой. Если у матери и отца низкая самооценка, у ребенка она будет такой же. Если родитель себя не уважает, дети тоже не будут себя уважать.

Стоит ли рассказывать ребенку о своем опыте травматизации, например о плохих отношениях с родителями?

Ребенку нужно демонстрировать разный жизненный опыт. Широкий кругозор еще никому не мешал. Но вопрос состоит в том, как подать эту информацию. Не стоит скатываться в упреки. Например: «Ко мне хуже относились, чем я отношусь к тебе. Радуйся». Это может негативно отразиться на ребенке. Можно без злости и обиды рассказывать об отношениях со своими родителями, даже неудачных.

Что важнее — количество или качество времени, проведенного с ребенком?

Важнее количество, а не качество времени, проведенного с ребенком. Но часто у мужчин одно переходит в другое. Чтобы научиться качественно общаться с детьми, сначала стоит брать количеством времени, проведенным вместе. Отцовский инстинкт и соответствующие навыки развиваются постепенно. Сначала их просто нет. Через попытки и эксперименты отец учится слышать ребенка, давать ему то, что он хочет: поддержку, внимание и веру.

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в секции и кружки?

Можно отдавать ребенка в спортивные секции с ранних лет. Теннис, горные лыжи, спортивная гимнастика, танцы — все что угодно. Это хорошо влияет на детей. Они приобретают навыки концентрировать внимание, учиться, не опускать руки, если что-то не получилось или пошло не так. Спорт дает дисциплину. В возрасте трех-четырех лет можно отдать детей в развивающие кружки. Но не стоит грузить ребенка походами к репетиторам по математике, иностранным языкам и прочим предметам раньше первого класса.

Как находить время на себя и жену, если дети его отнимают?

Если дети отнимают все время, значит, родители что-то делают не так. Если общение с ребенком некачественное, то мать и отец вынуждены уделять ему много внимания, потому что он не насыщается и пристает по поводу и без, не делает того, чего бы хотелось родителям.

Как оторвать ребенка от гаджетов?

Прежде всего не стоит давать гаджеты детям для развлечения до первого класса. Впоследствии лучше минимизировать использование девайса до получаса в день. Компьютер или телефон может быть инструментом для учебы, но не для игрушек. Моя дочь с детства была с телефоном в руках, жена давала его ребенку при любом удобном случае. У меня ушло около полугода на то, чтобы отучить дочь от телефона. Это было очень сложно даже для психолога.

Заменой гаджету может стать качественное времяпрепровождение с родителями. Чтобы ребенка не тянуло к девайсам, у него должны быть увлечения, занятия и хобби. Можно обратиться к психологу за помощью в этом вопросе. В процессе взросления, когда у ребенка будет шире кругозор и он станет более осознанным, можно разрешить пользоваться смартфонами.

Как привить ребенку любовь к труду и созиданию?

Привить ребенку любовь к труду и созиданию можно только собственным примером. Если родитель никогда не показывает чаду, что книги — это классно и приятно, то он не будет читать почти со стопроцентной вероятностью.

Должен ли отец влиять на ребенка в вопросе выбора профессии или он должен сам принимать решения?

Нужно дать ребенку возможность попробовать все самому. Можно сопровождать его, поддерживать и помогать. У ребенка будет получаться не с первой попытки. Но ставить ультиматумы, решать за него, где ему учиться, нельзя. Ребенка нужно учить нести ответственность за свою жизнь и принимать решения, иначе он вырастет инфантильным.

Можно ли мужчине радовать исключительно себя, например купить мотоцикл?

Если это не в ущерб семье, то почему нет? И у мужчины, и у женщины должны быть свои деньги на разные «хотелки». Если мы не будем радоваться, то какой вообще смысл в жизни? Если у мужчины есть средства на мотоцикл и после его покупки вся семья не будет голодать, то нужно его приобретать. Необходимо себя радовать.

Как стать хорошим отцом для ребенка?

Когда ребенок улыбается и стремится проводить время с отцом, он считает его хорошим родителем. Важно, чтобы дети чувствовали, что папа искренне хочет с ними общаться, гулять, играть, что он их слышит и не игнорирует их потребности.