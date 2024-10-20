Намеренно или нет, некоторые люди заметно истощают наш эмоциональный ресурс даже в ходе мимолетного общения — таких принято называть энергетическими вампирами. Но что если это вы сами? Рассказываем, какие привычки свойственны «кровопийцам».

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Манипуляции

Здоровая дружба, да и любой другой вид отношений, должна быть обоюдно выгодной. Речь, разумеется, не о деньгах. Общение способно приносить массу нематериальных бонусов: от моральной поддержки до возможности разделить радость побед с единомышленниками. Увы, некоторые люди привыкли брать, не отдавая. В конце концов раздражение «донора» достигает критической отметки, после чего любое общение с вампиром-манипулятором прекратится.

Эгоцентричная болтовня

Обратите внимание на распределение времени в разговорах: в идеале оно должно равномерно делиться на реплики всех собеседников — как в политических дебатах. В жизни таймером пользоваться не стоит, просто убедитесь, что вы не тот человек, который все время говорит только о себе и перебивает оппонента при первой возможности. Собеседник в таком случае чувствует себя заложником ситуации, не зная, как корректно прервать ваш монолог. В конечном итоге неустанные попытки оказаться в центре внимания невероятно утомляют.

Позиция вечной жертвы

Уверены, что мир настроен против вас? Похоже, вы застряли в позиции вечной жертвы. Такие люди под предлогом обращения за советом привыкли в деталях расписывать собственную беспомощность под гнетом обстоятельств — в их мире всегда виноват кто-то другой. Но стоит призвать их к активным действиям и ответственности, как интерес к общению с мотиватором тает на глазах. Впрочем, не у всех есть сила воли, чтобы открыть глаза жалобщикам на реальность: страдальцы превращают окружающих в подобие помойной ямы, куда регулярно сливают негатив, подпитываясь сочувствием.

Ревность к вниманию

Делиться своими достижениями даже полезно, но у некоторых людей есть талант использовать любой разговор для безудержного хвастовства. Даже если в центре внимания заслуженно оказываются близкие, такой тип личностей сгорает от ревности к вниманию и пойдет на все, чтобы переключить его на себя. Стоит ли говорить, насколько жалко это выглядит в глазах окружающих? Впрочем, энергетических вампиров это мало волнует — если они могут украсть чужую минуту славы, то делают это не раздумывая.

Зависимость от сплетен

Будем честны — кто из нас ни разу в жизни не судачил об общих знакомых или коллегах? Ситуация становится не вполне здоровой, если каждый ваш разговор начинается с обсуждения других людей, особенно — в негативном ключе. Знайте, что так поступают люди с низкой самооценкой, которые пытаются возвыситься за счет унижения окружающих. Возможно, вам удастся подбить собеседников на критиков третьих лиц и заручиться таким образом поддержкой. Но не стоит забывать — отъявленные сплетники рано или поздно теряют доверие окружающих.

Тотальный пессимизм

Уверены, что стакан наполовину пуст? В таком случае учите, что необходимость без конца «наполнять» его для вас отнимает энергию у ваших друзей. Тотальный пессимизм становится обременительным для окружающих, которые не готовы разделить мнение о безнадежности мира и отсутствии радостей в жизни. В конце концов оптимистам надоест переубеждать вас в обратном — велик риск замкнуться в себе за неимением круга общения.