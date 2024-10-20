Семь простых фраз, которые помогут мгновенно разрядить обстановку

Стоит только спору выйти из-под контроля, как продуктивная беседа становится практически невозможной. Следующие 7 фраз помогут удержать разгорающийся конфликт в рамках конструктивного общения.

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Помоги мне тебя понять

Конфликты, как правило, обостряются, когда человек чувствует, что его не слышат. Важно продемонстрировать открытость и любопытство, чтобы снизить градус спора. Искренние попытки понять точку зрения другого человека уводят разговор в сторону от борьбы за правоту. Предлагая собеседнику в деталях объясниться, вы создаете возможность для продуктивного общения. Кроме того, люди с большей вероятностью ведут себя спокойно, когда чувствуют, что к их мыслям относятся с уважением: такой подход помогает снизить напряженность, способствуя взаимопониманию.

Это действительно проблема — давай разберемся с ней вместе

Бытовые споры часто превращаются в дебаты. В то же время полезно напомнить собеседнику, что вам выгоднее сообща действовать ради решения общей проблемы, а не против друг друга. Приглашая человека вместе найти решение, вы ставите во главу угла вашу связь и командную работу, вместо того чтобы дистанцироваться. Приятный бонус в том, что, скорее всего, работая вместе, вы найдете лучшее решение, чем то, которое вы могли найти поодиночке.

Что мы можем сделать по-другому в следующий раз?

Слишком легко погрязнуть в выяснении, кто что делал или все же не делал, обвиняя друг друга, так и не придя к стадии решения конфликта. Спрашивая собеседника о том, какие меры вы можете принять в будущем для предупреждения конфликтов, вы подтверждаете свой статус союзников, а не врагов. К тому же переносите внимание с существующей проблемы на пути ее решения. Желательно, чтобы решение было совместным, без ультиматумов от одной из сторон.

Спасибо, что согласился(ась) поговорить об этом

Выражение благодарности — еще один незатейливый способ разрядить напряжение. Благодарность другому человеку за его готовность говорить на сложную тему поможет ему откровенно озвучить свои мысли без страха. Это создает атмосферу взаимного уважения, помогает сделать беседу более безопасной для обоих, помогая сохранять спокойствие и открытость даже при обсуждении самых деликатных вопросов.

То, что я слышу от тебя, это...

«Если я правильно тебя поняла» и другие стереотипные варианты могут вынудить человека начать защищаться, не дослушав до конца. Старайтесь избегать заезженных выражений, но все же постарайтесь пересказать мысль оппонента, убедившись, что вы правильно его поняли. Эта фраза демонстрирует, что вы активно слушаете и пытаетесь понять точку зрения собеседника, а не просто ждете своей очереди высказаться. Даже если ваша интерпретация не идеальна, это кратчайший путь к ясности.

Я слишком расстроена, чтобы вести содержательный разговор

Может быть крайне сложно конструктивно общаться, когда вас одолевают эмоции: сердце бьется быстрее, дыхание сбивается и вы чувствуете, что не можете ясно мыслить. Умение распознать, что вы находитесь в состоянии, не подходящем для споров, позволит вам вовремя условиться о перерыве. Своевременный «тайм-аут» позволит вам собраться с мыслями и успокоиться, чтобы вернуться к разговору с холодной головой и содержательными предложениями.

Я считаю, что в этом ты прав(а)

Признание правоты собеседника, хотя бы частичное, моментально обезоруживает противоположную сторону конфликта. Если вы не со многим можете искренне согласиться, выделяйте те нюансы, которые вам близки — это отличный фундамент для конструктивного продолжения диалога. Сложно испытывать агрессию по отношению к человеку, который разделяет вашу точку зрения, — пользуйтесь этим знанием, чтобы погасить любой конфликт.