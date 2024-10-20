Врачи назвали переработки основной угрозой для психики на работе

Элементы профессионального выгорания знакомы многим офисным работникам: потеря интереса к выполняемой работе и заинтересованности в результатах, сниженная работоспособность, нарастающие раздражительность и конфликтность, пессимизм по поводу перспектив, беспокойство, перерастающее в тревогу и депрессию, недовольство коллегами и руководством - это далеко не самые тяжелые проявления накопившейся психической усталости. Насколько распространены эти проблемы, каковы их причины и можно ли улучшить ситуацию? Ответы на эти вопросы искали авторы исследования "Ментальное здоровье на работе", в котором приняло участие около четырех тысяч сотрудников различных российских компаний.

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Причины психологических проблем на работе

Как показал опрос, основную опасность для психического здоровья на работе представляют неэффективное управление и перегрузки - на это пожаловались соответственно 69% и 65% опрошенных. Менее значимые, но также распространенные причины - плохие условия труда (среди участников опроса, живущих и работающих в Санкт-Петербурге, об этом заявил каждый второй - 55%). На плохой менеджмент чаще других указывают сотрудники научных и образовательных учреждений (76%), в сфере IT (73%), а на чрезмерные нагрузки - работающие в гостиничном и ресторанном бизнесе (77%), маркетинге, рекламе и PR (74%).

Общие результаты исследования вызывают тревогу: только 36% респондентов оценили свое психическое состояние как хорошее. Каждый третий (27%) чувствует себя тревожно или подавленно, а среди работников сфер науки и образования, маркетинга, рекламы и PR таких еще больше.

"В условиях дефицита кадров многие сотрудники сталкиваются с переработками и дополнительными нагрузками, - отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. - Это, как мы видим из исследования, серьезная угроза психическому здоровью, которая может привести к раннему выгоранию, снижению эффективности и смене работы".

Как отметила эксперт, сегодня компаниям важно не только работать с последствиями перегрузок у персонала на уровне программ психологической помощи, но и совершенствовать систему управления: равномерно распределять нагрузку, автоматизировать рутинные операции для профилактики таких рисков.

"Все сотрудники хотят человеческого, уважительного отношения к себе и к своему труду. Это своего рода переход от модели винтика в производственном процессе - к личности. Несмотря на то, что, по нашим наблюдениям, многие компании в своих HR-стратегиях в этом году сделали шаги в направлении человекоцентричности, российский бизнес в целом пока в самом начале этого пути", - считает Данина.

Психологическая поддержка: ожидания и реальность

Опрос показал: трое из четырех (73%) респондентов не получают психологической поддержки на работе.

В крупных организациях со штатом более 10 000 человек этот показатель гораздо ниже - 46%. Так как крупные компании нередко предлагают работникам в рамках соцпакета консультации корпоративного или внешнего психолога, специалиста по психическому здоровью. В некоторых компаниях обустраивают комнаты психологической разгрузки.

Лучше всего такая поддержка развита в финансовом секторе - на наличие различных форматов психологической помощит, организованной работодателем, указало более половины участников опроса (57%).

Хуже всего работники чувствуют себя в гостиничном и ресторанном бизнесе, маркетинге, рекламе и PR - где подобной поддержки практически нет - ее не имеют более 80% сотрудников.

О чем мечтают работники

Участники опроса считают, что улучшить их психическое состояние могут:

более длительный отпуск (46% участников);

организация зон отдыха на работе (45%);

консультация психолога (33%).

Жители больших городов (Москва) в качестве меры поддержки назвали возможность работать удаленно, чтобы не терять попусту по 2-3 часа в день на общественный транспорт - об этом заявила почти половина опрошенных (47%).

"В условиях дефицита рабочей силы руководители, пока идут поиски соискателя, нередко вынуждены распределять функционал пустующего места на действующих сотрудников, но повышенные нагрузки ведут к дискомфорту и выгоранию. Есть проблема и с недавно нанятыми сотрудниками: им стало сложнее входить в новый коллектив, потому что кругом чат-боты и минимум человеческого общения. Многие компании пытаются это преодолеть, вводя институт наставников. Кроме того, меняется отношение самих работников к организации их труда - мы видим повышенный запрос на гибридный формат и на удаленку", - отмечает эксперт по управлению персоналом, директор практик рекрутинговой компании Get Experts Ольга Краева.

Отношение к коллегам с ментальными расстройствами

Как показал опрос, двое из трех сотрудников (66% опрошенных) считают коллег с психическими расстройствами опасными для коллектива. Примерно столько же (65%) сталкивались с неадекватным поведением коллег на работе. Из них каждый третий заявил, что последствий не было.

При этом 71% заявили, что готовы поддерживать сослуживцев, если знают об их ментальном расстройстве. В то же время обсуждать свои психические проблемы большинство готово лишь с близкими коллегами (70%) и только треть (36%) - с руководством.

"Несмотря на то, что участники опроса говорят о готовности помогать коллегам с психическими заболеваниями, большинство все же (66%) считает их опасными для коллектива. Стигматизация таких людей в нашем обществе, к сожалению, имеет прочную базу. Последние несколько лет в России мы реализуем серию информационно-образовательных инициатив, направленных на открытое обсуждение проблем ментального здоровья и их объективное освещение в СМИ, - комментирует результаты исследования руководитель департамента коммуникаций "GR" в России Анна Похитонова. - Мы уверены, что это способно изменить отношение к людям с психическими заболеваниями. Это также подтверждают данные нашего исследования: по мнению участников опроса, на изменение их отношения к таким людям может повлиять создание безопасной среды для открытого диалога (44%), личный опыт общения (33%) и объективное освещение вопросов психического здоровья в СМИ (29%)".

Забота о психологическом комфорте улучшает здоровье работников

Психическое здоровье сотрудников очень важно, оно делает бизнес эффективнее не только потому, что в спокойной атмосфере легче достигаются хорошие результаты работы, но и потому, что в целом люди чувствуют себя лучше и меньше болеют, отметил врач-психиатр, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.

По его мнению, эмоциональное и профессиональное выгорание не является следствием многолетней работы на одном месте, это слишком упрощенный взгляд:

"Это серьезное расстройство психики, которое чаще всего затрагивает специалистов помогающих профессий: педагогов, врачей, соцработников".

По мнению профессора Шмиловича, грамотные топ-менеджеры осознают важность поддержания благоприятного психологического климата в коллективе, и этот тренд будет развиваться.

"Многие компании проводят сотрудникам психологические чекапы, определяющие уровень психологического здоровья с последующими рекомендациями. Это важно потому, что большая часть соматической патологии - это психосоматическая патология", - подчеркнул эксперт.

Исследование "Ментальное здоровье на работе" проведено в августе-сентябре 2024 года компанией "Гедеон Рихтер" и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.